Опасная ошибка при укусе змеи может стоить жизни

Наиболее распространенной ошибкой при укусе гадюки является перетягивание конечности жгутом. Это может привести к некрозу тканей, сообщает Zakon.kz.

По данным главного герпетолога Сибирского серпентария Игоря Титова, пораженную конечность нельзя перетягивать – это опасно.

Вместо этого рекомендуется принять антигистаминный препарат и как можно скорее обратиться за медицинской помощью.

Эксперт в беседе с ТАСС также отметил, что для защиты от укусов важна правильная одежда: плотная ткань, например, джинсы, может частично защитить от укуса, тогда как легкая сетчатая обувь такой защиты не обеспечивает.

Стоит отметить, что концентрация яда у гадюки не зависит от сезона, а тяжесть последствий определяется ситуацией – наибольшая доза яда может быть получена при попытке поймать змею или при случайном контакте.

Специалист также перечислил действия, которых следует избегать при укусе змеи: нельзя отсасывать яд, делать разрезы, прижигать рану, использовать народные методы, давать алкоголь пострадавшему или пытаться самостоятельно ловить змею.

Что надо сделать, если змея укусила

По возможности, как следует из публикации издания РБК Life, следует сфотографировать рептилию, но так, чтобы не получить новую порцию яда. Затем нужно зафиксировать время укуса, а также вызвать скорую или самостоятельно отвезти пострадавшего в ближайшую больницу, травмпункт.

До приезда медиков рекомендуется сделать следующее:

Немедленно отойдите от змеи. Не пытайтесь самостоятельно убить рептилию и никогда не берите в руки даже мертвую змею. Если змея укусила в воде, помогите пострадавшему выбраться из водоема, чтобы он не утонул.

Снимите все, что стягивает тело. Кольца, браслеты на щиколотках и запястьях, цепочки, тугая обувь или часы способны усугубить ситуацию при развивающемся отеке.

Успокойте пострадавшего. Укус может быть неядовитым, но даже после встречи с самой ядовитой змеей угроза смерти не возникает немедленно.

Ограничьте движения. Чем больше двигать укушенной конечностью, тем сильнее будет общая интоксикация организма. Лучше всего занять горизонтальное положение. Перевозите пострадавшего в лежачем положении, на импровизированных носилках. Если у человека началась рвота, поверните его на левый бок, следите за дыханием.

Продезинфицируйте рану. Протрите место укуса любым дезинфицирующим средством, антисептиком или чистой тканью, смоченной водой. Накройте место укуса стерильным бинтом или марлей. Но не затягивайте туго пораженный участок.

Примите лекарства. Можно выпить обезболивающее и антигистаминные препараты, но не переусердствуйте. Для облегчения боли, по рекомендации ВОЗ, подойдет парацетамол.

Следите за реакцией. Сделайте отметку на коже, обозначив контуры первой реакции на укус. По возможности каждые 15 минут осматривайте место и отмечайте заново реакцию, фиксируя время. Это поможет медикам определить скорость интоксикации.

Дождитесь антидота. В больницах и травмпунктах в наличии есть специальные сыворотки, останавливающие действие яда.

