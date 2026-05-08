#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+23°
$
463.41
546.27
6.18
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+23°
$
463.41
546.27
6.18
Советы

Опасная ошибка при укусе змеи может стоить жизни

гадюка, змея, фото - Новости Zakon.kz от 08.05.2026 17:03 Фото: pixabay
Наиболее распространенной ошибкой при укусе гадюки является перетягивание конечности жгутом. Это может привести к некрозу тканей, сообщает Zakon.kz.

По данным главного герпетолога Сибирского серпентария Игоря Титова, пораженную конечность нельзя перетягивать – это опасно.

Вместо этого рекомендуется принять антигистаминный препарат и как можно скорее обратиться за медицинской помощью.

Эксперт в беседе с ТАСС также отметил, что для защиты от укусов важна правильная одежда: плотная ткань, например, джинсы, может частично защитить от укуса, тогда как легкая сетчатая обувь такой защиты не обеспечивает.

Стоит отметить, что концентрация яда у гадюки не зависит от сезона, а тяжесть последствий определяется ситуацией – наибольшая доза яда может быть получена при попытке поймать змею или при случайном контакте.

Специалист также перечислил действия, которых следует избегать при укусе змеи: нельзя отсасывать яд, делать разрезы, прижигать рану, использовать народные методы, давать алкоголь пострадавшему или пытаться самостоятельно ловить змею.

Что надо сделать, если змея укусила

По возможности, как следует из публикации издания РБК Life, следует сфотографировать рептилию, но так, чтобы не получить новую порцию яда. Затем нужно зафиксировать время укуса, а также вызвать скорую или самостоятельно отвезти пострадавшего в ближайшую больницу, травмпункт.

До приезда медиков рекомендуется сделать следующее:

  • Немедленно отойдите от змеи. Не пытайтесь самостоятельно убить рептилию и никогда не берите в руки даже мертвую змею. Если змея укусила в воде, помогите пострадавшему выбраться из водоема, чтобы он не утонул.
  • Снимите все, что стягивает тело. Кольца, браслеты на щиколотках и запястьях, цепочки, тугая обувь или часы способны усугубить ситуацию при развивающемся отеке.
  • Успокойте пострадавшего. Укус может быть неядовитым, но даже после встречи с самой ядовитой змеей угроза смерти не возникает немедленно.
  • Ограничьте движения. Чем больше двигать укушенной конечностью, тем сильнее будет общая интоксикация организма. Лучше всего занять горизонтальное положение. Перевозите пострадавшего в лежачем положении, на импровизированных носилках. Если у человека началась рвота, поверните его на левый бок, следите за дыханием.
  • Продезинфицируйте рану. Протрите место укуса любым дезинфицирующим средством, антисептиком или чистой тканью, смоченной водой. Накройте место укуса стерильным бинтом или марлей. Но не затягивайте туго пораженный участок.
  • Примите лекарства. Можно выпить обезболивающее и антигистаминные препараты, но не переусердствуйте. Для облегчения боли, по рекомендации ВОЗ, подойдет парацетамол.
  • Следите за реакцией. Сделайте отметку на коже, обозначив контуры первой реакции на укус. По возможности каждые 15 минут осматривайте место и отмечайте заново реакцию, фиксируя время. Это поможет медикам определить скорость интоксикации.
  • Дождитесь антидота. В больницах и травмпунктах в наличии есть специальные сыворотки, останавливающие действие яда.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 08.05.2026 17:03
Шоу заклинателей змей на популярном курорте Египта оказалось смертельным

Совсем недавно мы рассказывали, что одну из самых огромных змей в истории Земли нашли в Индии.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Читайте также
мужчина и женщина, сон
13:44, 15 октября 2025
Любителей спать в обнимку могут ждать опасные последствия
От укуса гадюки в Алматинской области скончался ребенок
00:34, 01 июля 2023
От укуса гадюки в Алматинской области скончался ребенок
Что делать, если вас укусила змея
12:50, 07 августа 2023
Что делать, если вас укусила змея? Самые опасные змеи Казахстана
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Фото: Ijf.org
18:31, Сегодня
Казах досрочно уступил россиянину в схватке за "бронзу" на топ-турнире по дзюдо в Астане
Фото: НОК РК
18:22, Сегодня
Казахстанский дзюдоист за день проиграл двум соперникам из Узбекистана на домашнем турнире
Казахстанский дзюдоист сделал заявление после поражение в финале топ-турнира в Астане
18:15, Сегодня
Дзюдоист из Казахстана сделал заявление после поражения в финале топ-турнира в Астане
Лилия Нугаева
18:01, Сегодня
Россиянка "забрала" у дзюдоистки из Казахстана бронзовую медаль Grand Slam в Астане
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: