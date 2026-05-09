Четыре ключа к счастью после 50 лет раскрыл эксперт

Психиатр из Испании Энрике Рохас заявил о том, что поиск полноценной и гармоничной жизни является основным двигателем человеческого поведения, однако в повседневной спешке люди часто теряют внутреннее равновесие, сообщает Zakon.kz.

Как пишет El Confidencial со ссылкой на эксперта, достижение эмоционального благополучия зависит не от удачи, а от осознанного формирования личного жизненного проекта.

По мере взросления, считает Рохас, представление о счастье меняется: на смену стремлению к ярким эмоциям приходит потребность в спокойствии, стабильности и внутренней гармонии. В этом процессе ключевую роль играет самопознание, позволяющее легче справляться с жизненными кризисами и переосмысливать приоритеты.

Особое внимание специалист уделяет периоду после 50 лет, когда, по его мнению, основу "структурного счастья" составляют четыре элемента – любовь, работа, культура и дружба. Он подчеркивает, что любовь требует ежедневной работы, работа должна приносить чувство реализации, культура помогает развивать мышление, а дружба становится важным источником поддержки и доверия.

Рохас также отмечает, что зрелое счастье связано с умением контролировать внутренние переживания, снижать тревожность и избегать постоянных сравнений с другими. По его словам, в современном мире важно научиться управлять импульсами и осознанно выстраивать свою жизнь, поскольку настоящее благополучие – это не конечная цель, а процесс.

