#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+19°
$
461.26
542.58
6.18
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+19°
$
461.26
542.58
6.18
Советы

Четыре ключа к счастью после 50 лет раскрыл эксперт

Четыре фактора счастья после 50 лет назвал психиатр, фото - Новости Zakon.kz от 10.05.2026 01:50 Фото: magnific.com
Психиатр из Испании Энрике Рохас заявил о том, что поиск полноценной и гармоничной жизни является основным двигателем человеческого поведения, однако в повседневной спешке люди часто теряют внутреннее равновесие, сообщает Zakon.kz.

Как пишет El Confidencial со ссылкой на эксперта, достижение эмоционального благополучия зависит не от удачи, а от осознанного формирования личного жизненного проекта.

По мере взросления, считает Рохас, представление о счастье меняется: на смену стремлению к ярким эмоциям приходит потребность в спокойствии, стабильности и внутренней гармонии. В этом процессе ключевую роль играет самопознание, позволяющее легче справляться с жизненными кризисами и переосмысливать приоритеты.

Особое внимание специалист уделяет периоду после 50 лет, когда, по его мнению, основу "структурного счастья" составляют четыре элемента – любовь, работа, культура и дружба. Он подчеркивает, что любовь требует ежедневной работы, работа должна приносить чувство реализации, культура помогает развивать мышление, а дружба становится важным источником поддержки и доверия.

Рохас также отмечает, что зрелое счастье связано с умением контролировать внутренние переживания, снижать тревожность и избегать постоянных сравнений с другими. По его словам, в современном мире важно научиться управлять импульсами и осознанно выстраивать свою жизнь, поскольку настоящее благополучие – это не конечная цель, а процесс.

Ранее сообщалось, как иметь здоровое тело при сидячей работе.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Читайте также
психиатр назвал необходимые для профилактики болезней изменения в образе жизни
21:30, 14 мая 2025
Чем нужно заняться после 50 лет для профилактики болезней
Летающая тарелка, океан, шторм
08:55, 23 февраля 2026
Ученые раскрыли, почему люди до сих пор не нашли инопланетян
Знаки зодиака, рыбы, лев, скорпион, овен
15:27, 21 ноября 2024
Четыре знака зодиака, которым лучше "не переходить дорогу"
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Янник Синнер вышел в третий круг &quot;Мастерса&quot; в Риме
00:55, 10 мая 2026
Янник Синнер вышел в третий круг "Мастерса" в Риме
&quot;Меня это не пугает&quot;: глава UFC отреагировал на &quot;войну&quot; Чимаева и Стрикленда
00:16, 10 мая 2026
"Меня это не пугает": глава UFC отреагировал на "войну" Чимаева и Стрикленда
Появилось видео сенсационного поражения Соболенко в Риме
23:46, 09 мая 2026
Появилось видео сенсационного поражения Соболенко в Риме
&quot;Тренчин&quot; с Адырбековым в составе потерпел поражение в матче чемпионата Словакии
23:19, 09 мая 2026
"Тренчин" с Адырбековым в составе потерпел поражение в матче чемпионата Словакии
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: