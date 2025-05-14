Чем нужно заняться после 50 лет для профилактики болезней

Психиатр Роберт Уолдингер призвал людей после 50 лет для профилактики болезней придерживаться нескольких привычек, сообщает Zakon.kz.

Издание Vanitatis пишет, что в этом возрасте обязательно нужно стать физически активнее. Он призвал заняться плаванием в бассейне или йогой, гулять на свежем воздухе. Он отметил, что важно в этот период окружить себя людьми, с которыми можно поговорить обо всем честно и открыто.

Кроме того, по словам Уолдингера, важно иметь цель в жизни, чтобы не чувствовать себя одинокими и никому не нужными, когда дети уже выросли. Так, можно полностью посвятить себя любимому хобби или стать волонтером. В заключение медик порекомендовал не оглядываться назад с сожалением, жить в настоящем времени, позволять себе терпеть неудачи и отказаться от постоянной самокритики.

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