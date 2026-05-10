Время действовать: что обещают звезды знакам зодиака 10 мая

В воскресенье многим знакам зодиака придется быстро принимать решения, брать инициативу в свои руки и разбираться с накопившимися делами. Одним звезды сулят прилив энергии и удачные идеи, другим советуют сбавить темп и не идти на конфликты. Что ждет ваш знак – читайте на Zakon.kz.

Овен (21 марта – 19 апреля)

Сегодня звезды гороскопа советуют Овну выбирать нестандартные пути: обычный подход к делам не даст нужных результатов. Творчество – это умение мыслить не так, как все, и оно сегодня пригодится Овну даже в самых практичных вопросах. Придумать хитрый рабочий план, превратить разговор с начальником в театральную постановку – сегодня Овен будет способен на самые невероятные, непредсказуемые ходы. Его изобретательность и креатив не будут знать предела!

Телец (20 апреля – 20 мая)

Сегодня мысли Тельца будут постоянно вертеться вокруг неотложных дел. Вплоть до того, что даже на отдыхе, в кругу близких, мысль о том, как решить ту или иную проблему, не будет давать ему покоя. Из-за этого бедный Телец способен буквально разрываться между делами и домом; с работы он может украдкой звонить домой, из дома – на работу. Его усилия не пропадут даром: сегодняшняя бурная деятельность Тельца окажется на редкость успешной и продуктивной.

Близнецы (21 мая – 20 июня)

Сегодня у Близнецов огромный потенциал! День наделяет их активностью, творческой жилкой, коммуникабельностью и смекалкой. Такой великолепный коктейль, если смешать его в правильных пропорциях, поможет Близнецам в два счета разделаться с любой задачей – даже нестандартной. Сегодня Близнецы способны придумать элегантные и остроумные решения проблем, к которым окружающие (или даже они сами) долгое время не могли подступиться.

Рак (21 июня – 22 июля)

Сегодня Рак разгонится так, что остановиться станет для него целой проблемой. Его мозг, да и весь организм, будет работать в форсированном режиме, выкладываясь по максимуму. Из-за этого окружающие могут казаться ускорившемуся Раку сонными мухами, которые двигаются и соображают, как при замедленной съемке. Неудивительно, что Рак будет пытаться их подгонять, пользуясь при этом не самыми деликатными методами.

Лев (23 июля – 22 августа)

Сегодня обстоятельства будут поторапливать Льва, буквально подталкивая в спину. Даже если быстро действовать и принимать решения не его стиль, Лев сумеет приспособиться к новому ритму. Ключом к такому преображению станет волшебное слово "надо" – сегодня Лев склонен очень серьезно относиться к своим обязанностям. Впрочем, несмотря на суету, сам он не останется внакладе: Лев будет чувствовать себя как никогда полезным и нужным. То есть практически счастливым.

Дева (23 августа – 22 сентября)

Сегодня Дева будет готова подумать о своем будущем. Не помечтать, витая в облаках, а конкретно решить, куда двигаться дальше. Планы Девы будут отличаться четкостью и вниманием к мелочам, а потому их претворение в жизнь – всего лишь вопрос времени. Единственное "но": уделяя внимание будущему, Деве сегодня не следует забывать и о настоящем, точнее – о людях, которые находятся вокруг. Не стоит донимать их придирками и ворчанием, даже если кажется, что они все делают не так.

Весы (23 сентября – 22 октября)

Сегодня меньше всего на свете их будет волновать чужое мнение – по крайней мере, именно так они себя будут вести. Звезды гороскопа наделяют их уверенностью в том, что они делают все как надо, а окружающие с их советами лишь мешают. Так что сегодня не стоит попадаться Весам под горячую руку – если они заняты каким-то делом, то в запале способны высказать все, что считают нужным. А вот спросить их мнение в каком-то вопросе можно и даже приветствуется: Весы будут польщены.

Скорпион (23 октября – 21 ноября)

Сегодня отличный день для того, чтобы Скорпион подумал о будущем. Впрочем, для начала ему надо доделать дела в настоящем, которые висят над ним, как дамоклов меч, мешая двигаться дальше. Звезды гороскопа говорят, что наиболее эффективной для Скорпиона окажется работа по дому. Ну а, приведя в порядок пространство вокруг, можно начать приводить в порядок свои идеи и планы. Сегодня не бойтесь дерзать! Поставив перед собой новую цель, Скорпион поймет, как ее можно добиться.

Стрелец (22 ноября – 21 декабря)

Сегодня Стрелец способен для любой проблемы найти десяток возможных решений, а потом выбрать из них то, которое окажется самым эффективным и простым. Мозг Стрельца будет работать точно, как швейцарские часы, а руки – аккуратно, как у кассира в швейцарском банке. Этот день можно назвать для Стрельца идеальным в решении любых вопросов, кроме тех, где нужно проявить тактичный подход. Чем-чем, а швейцарской дипломатичностью он сегодня отличаться не будет.

Козерог (22 декабря – 19 января)

Сегодня в Козероге проснется настоящий бухгалтер! Он сумеет к любой проблеме подойти с ясной головой, прогнав эмоции прочь. Это отличный день для того, чтобы провести ревизию семейного бюджета, спланировать траты на будущее и подумать, как получить еще больший доход. Впрочем, и в любых других сферах, даже в любви, Козерог сегодня будет настроен столь же практично, заменив язык чувств на язык строгих фактов и цифр.

Водолей (20 января – 18 февраля)

Сегодня граница между уверенностью и самоуверенностью Водолея будет практически не видна. Во всяком случае, окружающим. Сам Водолей может считать, что он просто делает дело, нацелен на результат и требует того же от всех, кто находится рядом. Однако со стороны ценные указания Водолея могут походить на кнут надсмотрщика, а его прямота по поводу и без – на критику без пощады. Звезды гороскопа советуют Водолею сегодня умерить свой пыл, иначе так и до бунта недалеко.

Рыбы (19 февраля – 20 марта)

Сегодня Рыбы могут демонстрировать упадок сил и нежелание концентрироваться на любых деловых вопросах. Даже если они захотят, то вряд ли сумеют проявить инициативу, поэтому звезды гороскопа советуют им не напрягаться. Если ситуация потребует от Рыб активных действий, им стоит присмотреться к людям вокруг: кто-то из них точно знает, что делать, и не прочь поруководить. Рыбам же сегодня полезно позволить немного собой покомандовать.

Гороскопы являются предсказаниями и не гарантируют определенных результатов. Все совпадения случайны.

Предсказания взяты с сайта 1001goroskop.

Ранее астрологи назвали знаки зодиака, которые осуществят заветные мечты до 20 мая.