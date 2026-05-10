Гороскоп перемен: какие знаки скоро получат неожиданный шанс на успех

Астролог Эван Нэйтаньел Грим заявил о том, что жизнь шести знаков зодиака может существенно измениться в мае 2026 года. Он отметил, что это первый полный месяц пребывания Урана в Близнецах – период, который эксперт назвал "более легким" для одних знаков и более напряженным для других.

По информации YourTango, поскольку Уран останется в Близнецах на ближайшие семь лет, полный масштаб перемен станет очевиден не сразу. Тем не менее астрологи советуют довериться процессу – впереди, по их словам, могут быть позитивные изменения.

Лев

Львы любят общение, и именно поэтому влияние Урана в Близнецах особенно благоприятно для их социальной сферы. По словам Грима, это время расширяет круг знакомств и помогает устанавливать новые связи и объединяться с разными группами людей.

В ближайшие годы навыки нетворкинга выйдут на новый уровень. Возможно, появится более широкая аудитория, особенно в онлайн-пространстве. Если Львы рассчитывали на прорыв в отношениях и дружбе, перемены начнут проявляться уже сейчас.

Овен

Уран активирует сферу коммуникаций Овнов. По словам астролога, это период "пробуждения нового уровня сознания", когда меняется способ мышления и появляются более оригинальные идеи.

Сначала темп жизни может показаться перегруженным – встреч, дел и задач станет больше обычного. Однако при сохранении стабильности Овны могут добиться значительного успеха и выйти на новый уровень продуктивности.

Близнецы

Предыдущий период мог ощущаться как застой, однако сейчас ситуация начинает меняться. Ожидаются радикальные трансформации как внутри личности, так и в окружающей среде.

Близнецы могут экспериментировать с новыми подходами и решениями, что приведет к значительным изменениям. Возможны моменты непонимания со стороны окружающих, особенно тех, кто привык к их "старой версии", но это лишь часть процесса развития.

Дева

Для Дев, которые обычно тяжело воспринимают перемены, текущий период может стать вызовом в профессиональной сфере. Однако на этот раз изменения воспринимаются более осознанно и спокойно.

Возможны карьерные повороты и переход к новым форматам работы. Также может появиться интерес к технологическим направлениям или профессиям, которые лучше отражают личные качества и цели.

Водолей

У Водолеев наступает период обновления творческой энергии. Если ранее ощущался спад вдохновения, теперь ситуация меняется.

Появляются новые идеи и формы самовыражения, которые могут привлечь внимание аудитории. Это может проявиться как в бизнес-проектах, так и в личных инициативах, помогая двигаться вперед.

Стрелец

Уран затрагивает сферу отношений, внося значительные перемены в личную жизнь. Период может ощущаться нестабильным, но в долгосрочной перспективе он ведет к позитивным результатам.

В ближайшие годы изменения в партнерских отношениях могут быть неожиданными и яркими. При этом астрологи отмечают, что возможность построения серьезных отношений сохраняется, хотя сама динамика взаимодействий становится более непредсказуемой.

Гороскопы являются предсказаниями и не гарантируют определенных результатов. Все совпадения случайны.

