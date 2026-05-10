Советы

Тихий враг сердца: какая привычка незаметно разрушает организм

какая привычка может стоить здоровья сердца, фото - Новости Zakon.kz от 10.05.2026 20:22
Терапевт и кардиолог Сергей Вечтомов рассказал о привычке, которая может незаметно подрывать здоровье сердечно-сосудистой системы, сообщает Zakon.kz.

В беседе с "Лентой.ру" он отметил, что одной из наиболее опасных является длительное сидение, о котором многие не задумываются в повседневной жизни.

Врач уточнил, что сидячий образ жизни негативно влияет даже на тех людей, которые в целом считают себя здоровыми. При длительном нахождении в одном положении ухудшается кровообращение, особенно в нижних конечностях, что создает условия для застоя крови.

Это, в свою очередь, повышает риск образования тромбов и увеличивает нагрузку на сердце, пояснил специалист. Кроме того, при низкой физической активности снижается работа ферментов, отвечающих за расщепление жиров, что может приводить к росту уровня "плохого" холестерина.

По словам Вечтомова, малоподвижность также снижает чувствительность тканей к инсулину, повышая риск развития сахарного диабета второго типа. В совокупности эти факторы увеличивают вероятность сердечно-сосудистых заболеваний, включая ишемическую болезнь сердца и инфаркт.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Ранее сообщалось, почему цинизм может разрушать здоровье и отношения.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
