Как не испортить отпуск проблемами с желудком: врач назвала 8 главных правил
Отравления и проблемы с пищеварением – одна из самых частых неприятностей в путешествиях. Врачи даже используют отдельный термин – "диарея путешественников". По словам эндокринолога Юлии Чурносовой, чаще всего причиной становятся сами туристы: смена режима, непривычная еда, плохая гигиена и вода сомнительного качества, пишет "Доктор Питер".
Врач объяснила, что в поездках организм сталкивается сразу с несколькими стрессовыми факторами. Смена часовых поясов сбивает биологические ритмы, а вместе с ними – и работу кишечника. Дополнительную нагрузку создают острая пища, экзотические продукты и местные микроорганизмы, к которым организм не привык.
Особенно осторожными стоит быть людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта – необычная еда может спровоцировать обострение.
По словам специалиста, во многих странах опасность представляет и обычная вода из-под крана. В ней могут содержаться кишечная палочка и другие патогенные микроорганизмы. Поэтому в некоторых азиатских странах туристам советуют даже мыть овощи и фрукты только бутилированной водой.
Чтобы снизить риск проблем с пищеварением, врач рекомендует соблюдать несколько правил:
- придерживаться привычного режима питания;
- не переедать и не устраивать "пищевые эксперименты";
- осторожнее пробовать экзотические блюда;
- выбирать кафе и рестораны с хорошими отзывами;
- избегать сомнительной уличной еды;
- особенно внимательно относиться к морепродуктам и молочным продуктам;
- тщательно мыть руки;
- пить только бутилированную или кипяченую воду.
Если есть возможность, врач советует готовить еду самостоятельно – так проще контролировать качество продуктов и условия хранения.
Ранее самые полезные и самые вредные супы перечислил гастроэнтеролог.