Как не испортить отпуск проблемами с желудком: врач назвала 8 главных правил

Отравления и проблемы с пищеварением – одна из самых частых неприятностей в путешествиях. Врачи даже используют отдельный термин – "диарея путешественников". По словам эндокринолога Юлии Чурносовой, чаще всего причиной становятся сами туристы: смена режима, непривычная еда, плохая гигиена и вода сомнительного качества, пишет "Доктор Питер".

Врач объяснила, что в поездках организм сталкивается сразу с несколькими стрессовыми факторами. Смена часовых поясов сбивает биологические ритмы, а вместе с ними – и работу кишечника. Дополнительную нагрузку создают острая пища, экзотические продукты и местные микроорганизмы, к которым организм не привык.

Особенно осторожными стоит быть людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта – необычная еда может спровоцировать обострение.

По словам специалиста, во многих странах опасность представляет и обычная вода из-под крана. В ней могут содержаться кишечная палочка и другие патогенные микроорганизмы. Поэтому в некоторых азиатских странах туристам советуют даже мыть овощи и фрукты только бутилированной водой.

Чтобы снизить риск проблем с пищеварением, врач рекомендует соблюдать несколько правил:

придерживаться привычного режима питания;

не переедать и не устраивать "пищевые эксперименты";

осторожнее пробовать экзотические блюда;

выбирать кафе и рестораны с хорошими отзывами;

избегать сомнительной уличной еды;

особенно внимательно относиться к морепродуктам и молочным продуктам;

тщательно мыть руки;

пить только бутилированную или кипяченую воду.

Если есть возможность, врач советует готовить еду самостоятельно – так проще контролировать качество продуктов и условия хранения.

