Советы

Как не испортить отпуск проблемами с желудком: врач назвала 8 главных правил

еда, фото - Новости Zakon.kz от 11.05.2026 16:43 Фото: magnific
Проблемы с пищеварением могут испортить даже долгожданный отпуск. Специалисты предупреждают: чаще всего туристы сталкиваются с расстройствами из-за смены режима, непривычной еды, жары и некачественной воды, сообщает Zakon.kz.

Отравления и проблемы с пищеварением – одна из самых частых неприятностей в путешествиях. Врачи даже используют отдельный термин – "диарея путешественников". По словам эндокринолога Юлии Чурносовой, чаще всего причиной становятся сами туристы: смена режима, непривычная еда, плохая гигиена и вода сомнительного качества, пишет "Доктор Питер".

Врач объяснила, что в поездках организм сталкивается сразу с несколькими стрессовыми факторами. Смена часовых поясов сбивает биологические ритмы, а вместе с ними – и работу кишечника. Дополнительную нагрузку создают острая пища, экзотические продукты и местные микроорганизмы, к которым организм не привык.

Особенно осторожными стоит быть людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта – необычная еда может спровоцировать обострение.

По словам специалиста, во многих странах опасность представляет и обычная вода из-под крана. В ней могут содержаться кишечная палочка и другие патогенные микроорганизмы. Поэтому в некоторых азиатских странах туристам советуют даже мыть овощи и фрукты только бутилированной водой.

Чтобы снизить риск проблем с пищеварением, врач рекомендует соблюдать несколько правил:

  • придерживаться привычного режима питания;
  • не переедать и не устраивать "пищевые эксперименты";
  • осторожнее пробовать экзотические блюда;
  • выбирать кафе и рестораны с хорошими отзывами;
  • избегать сомнительной уличной еды;
  • особенно внимательно относиться к морепродуктам и молочным продуктам;
  • тщательно мыть руки;
  • пить только бутилированную или кипяченую воду.

Если есть возможность, врач советует готовить еду самостоятельно – так проще контролировать качество продуктов и условия хранения.

Ранее самые полезные и самые вредные супы перечислил гастроэнтеролог.

Айсулу Омарова
