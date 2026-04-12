Известны знаки зодиака, которые окажутся в очаге судьбоносных перемен в ближайшие дни

С 13 по 19 апреля 2026 года пяти знакам зодиака сопутствует благоприятная астрологическая погода. Новолуние в Овне 17 апреля принесет много перемен как в финансах, так и в отношениях с окружающими, сообщает Zakon.kz.

Как пишет YourTango, сейчас необходимо проявлять терпение и настойчивость.

Овен

Благодаря влиянию планет в вашем знаке, посылающих противоречивые сигналы, это похоже на пробуждение. Пообещайте себе, что не станете своим самым суровым критиком в эти непростые моменты. Венера в Тельце покажет вам, как полюбить себя. В то же время Луна в этом положении подвергнет ваши цели и мечты испытанию. Это не неудача, а шаг вперед. Не перегружайте себя лишними делами. Понимание своих ограничений крайне важно на этой неделе.

Лев

Вы расширяете свой кругозор, поскольку новолуние значительно усиливает ваш энтузиазм в процессе обучения. У вас появляется новое желание путешествовать, исследовать мир или узнать что-то значимое в течение следующих шести месяцев. Марс в Овне придает импульс для движения вперед. Однако Сатурн замедляет темп и может привести к конфликтам или давлению. Для тех, кто работает в академической среде, это период, когда обучение у наставников открывает новые концепции и понимание, позволяющие двигаться вперед.

Стрелец

На этой неделе также присутствует романтическая энергия, но она показывает, почему важно двигаться вперед. Не стоит застревать в фантазиях о прошлом. Если вы романтизировали прошлые отношения, которые вам не подошли, Марс и Сатурн разрушат эту иллюзию. Это также может стать началом новых связей, которые позволят вам взглянуть на мир по-другому. Помимо романтических отношений, вы также переживаете период стабильного финансового роста, если будете уделять внимание сбережениям.

Весы

Новолуние в Овне осветит ваши отношения, а Венера принесет благословение вашим финансам. Вы чувствуете себя особенно независимыми, но вам также необходимо найти баланс в ваших отношениях. Вас вдохновляет желание стать более командным игроком или начать проект с близким другом или партнером. Финансовая стабильность не за горами, поскольку Венера в Тельце подталкивает вас к тому, чтобы быть внимательными к тому, чем вы владеете, и к тому, чего вы хотите достичь.

Водолей

Проведите время с теми, кто вас вдохновляет, или начните новый проект, о котором вы мечтали. Не бойтесь просить о помощи, если она вам нужна. Эта неделя — время для активизации дел, поскольку Меркурий находится в новом знаке. Вам напоминают, что не стоит мыслить мелко. Вместо этого, ставьте перед собой высокие цели и не оглядывайтесь назад. Сатурн создает препятствия, поэтому планируйте заранее.

