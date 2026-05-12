Новый астрологический цикл: три знака получат шанс на успех

С 12 мая 2026 года сразу три знака зодиака могут почувствовать начало более благоприятного жизненного этапа, сообщает Zakon.kz.

Астрологи связывают это с переходом Лилит в прямое движение, периодом, который усиливает внутреннюю смелость, решительность и желание действовать без страха. Об этом пишет издание YourTango.

По мнению астрологов, энергия этого дня помогает людям увереннее заявлять о себе, принимать важные решения и не упускать возможности. Главный посыл периода – действовать сейчас, не откладывая перемены на потом.

Лев

Для Львов этот период станет напоминанием о собственной ценности и силе. Несмотря на природную уверенность, представители знака могли забыть, насколько способны влиять на происходящее вокруг.

Энергия Лилит, как считают астрологи, придаст Львам дополнительную смелость и желание заявить о себе. Они будут готовы брать инициативу в свои руки, стремиться к успеху и жить по собственным правилам. Именно это, по прогнозам, может открыть путь к новым возможностям и финансовому росту.

Телец

Тельцы, по мнению астрологов, входят в период, когда их внимательность и практичность помогут оказаться в нужное время в нужном месте.

Представители этого знака смогут сохранить позитивный настрой и быстро реагировать на перспективные возможности. Астрологи считают, что именно готовность действовать и уверенность в собственных силах помогут Тельцам не упустить шанс на успех.

Скорпион

Для Скорпионов этот период может стать началом серьезной трансформации. Астрологи отмечают, что представители знака давно стремились к переменам, и теперь наступает подходящий момент для решительных шагов.

Ранее мы сообщали, что названы знаки зодиака, для которых эта неделя будет самой счастливой в году.