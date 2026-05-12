Весенние холода: как защитить растения на даче

Председатель Московского союза садоводов Андрей Туманов рассказал, что главной угрозой для дачников остаются заморозки, которые могут сохраняться вплоть до середины июня. При этом он призвал не паниковать.

В беседе с "Радио 1" эксперт отметил, что холодостойкие культуры – морковь, свекла, лук и капуста – не боятся низких температур. Теплолюбивые растения он советует высаживать в теплицы и дополнительно защищать, например, накрывая пластиковыми бутылками с обрезанным дном.

Туманов подчеркнул, что ранняя посадка часто обеспечивает лучший урожай, а первый урожай считается самым вкусным. Для тех, кто не может постоянно находиться на участке, он рекомендует использовать автоматические системы проветривания теплиц, которые сами регулируют температуру.

По его словам, такие устройства настраиваются на заданный режим и при перегреве теплицы автоматически открывают форточки и двери. Также он добавил, что важной частью дачной жизни остаются хорошие отношения с соседями, которые нередко ценнее самого участка.

