Заморозки до -6°С, грозы и пыльные бури: прогноз погоды по Казахстану на 13 мая

Стал известен прогноз погоды по территории Казахстана на среду, 13 мая 2026 года, сообщает Zakon.kz.

По данным синоптиков РГП "Казгидромет", с прохождением атмосферных фронтальных разделов на большей части территории Казахстана ожидается неустойчивая погода.

Так, пройдут дожди с грозами, а в ночные часы на востоке и северо-востоке страны – осадки в виде дождя и снега.

Примечательно, но на юге республики сохранится преимущественно сухая погода без осадков.

Кроме того, по стране прогнозируются усиление ветра, туманы, а также пыльные бури на западе и юге.

Метеорологи добавляют, что ночью в Восточно-Казахстанской области ожидаются заморозки до -1-6°С.

"Также понижение температуры до -1-3°С прогнозируется на востоке и юге области Абай, востоке Карагандинской, Северо-Казахстанской областей, на севере и востоке Павлодарской области, в горных и северо-западных районах области Жетысу и Алматинской области". Пресс-служба РГП "Казгидромет"

Вместе с тем высокая пожарная опасность сохраняется в области Улытау, на отдельных территориях Карагандинской, Алматинской, Жамбылской, Туркестанской, Кызылординской, Актюбинской, Акмолинской, Павлодарской областей, области Абай и Восточно-Казахстанской области.

Чрезвычайная пожарная опасность сохраняется на востоке Кызылординской области и юго-востоке области Жетысу.

