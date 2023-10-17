Запрещенные растения высадил на съемной даче в Актобе приезжий мужчина

Уроженец Атырауской области приехал в Актобе, снял дачу и занялся выращиванием конопли, которую использовал в собственных нуждах, сообщает Zakon.kz.

При обыске приусадебного участка под Актобе полицейские нашли у 48-летнего мужчины два куста запрещенного растения, а также в доме – два пакета высушенной травы, передает Диапазон.

Как показала экспертиза, в дачном домике мужчина хранил более 2,5 килограммов марихуаны. Как утверждает сам дачник, наркотическое вещество он использовал только для себя, сообщили в департаменте полиции Актюбинской области.

Таким образом, культивация запрещенных растений стала поводом для двух уголовных статьей, по которым полицейские завели дела: статья 300 часть 1 "Незаконное культивирование запрещенных к возделыванию растений, содержащих наркотические вещества" и статья 296 "Незаконное обращение с наркотическими средствами, без цели сбыта" УК Казахстана.

Ранее стало известно, что в Алматинской области недалеко от села Тургень при ведении воздушной разведки сотрудники по противодействию наркопреступности департамента полиции региона обнаружили плантацию "индийской" конопли.