Скорпионам – высокий темп, Девам – смена обстановки: что готовят звезды знакам зодиака

Одним знакам сегодня придется отстаивать свои позиции, другим – брать ответственность и действовать самостоятельно. Кому звезды сулят успех в работе, а кому советуют не торопиться – в гороскопе на Zakon.kz.

Овен (21 марта – 19 апреля)

Сегодня девизом жизни Овна станет безапелляционное "Я сам!". Звезды гороскопа не склоняют его к тому, чтобы равняться на окружающих или хотя бы советоваться с ними. Из-за этого многие его решения могут казаться неожиданными, а высказывания – самонадеянными. Однако на самом деле Овен не склонен рубить сгоряча, и если он за что-то взялся, значит, готов нести ответственность за результат. Так что близким людям Овна достаточно просто ему не мешать. Все остальное Овен сделает сам, добившись неплохих результатов.

Телец (20 апреля – 20 мая)

Сегодня секрет успеха Тельца кроется в его умении организовывать людей, добиваясь от них нужных результатов. День не склоняет Тельца к тому, чтобы самому совершать трудовые подвиги, однако он спокойно может совершать эти подвиги руками окружающих. Так что в качестве организатора, координатора или начальника Телец сегодня просто незаменим! Даже не обладая никакими особыми правами, Телец сегодня может незаметно свалить часть своих дел на других. И это – о чудо! – будет воспринято с пониманием.

Близнецы (21 мая – 20 июня)

Сегодня Близнецам могут поручить дела, с которыми они боятся не справиться. Возможно, они считают, что обладают недостаточным опытом, знаниями или навыками для их выполнения. Такая неуверенность в себе может плохо сказаться на результате, поэтому звезды гороскопа предлагают Близнецам набраться решимости и отбросить все сомнения, прежде чем взяться за эту работу. Ну а если это не получится – перепоручить ее кому-нибудь или отложить на потом.

Рак (21 июня – 22 июля)

Сегодня энтузиазма Раку не занимать! Он будет по-настоящему увлечен тем, что делает, даже если его участок работ касается далеко не самых важных вещей. Неизвестно, в чем тут дело, – в хорошем настроении Рака или же в том, что он будет ощущать прилив сил. Главное, что благодаря такому удачному настрою работа у Рака сегодня обещает спориться, а окружающие будут тянуться к нему и не раз в течение дня спросят его совета.

Лев (23 июля – 22 августа)

Сегодня главной движущей силой Льва станут амбиции. Ему недостаточно просто справляться с делами – ему нужно делать все лучше всех и так, чтобы это заметили. Именно поэтому день отлично подходит для того, чтобы делать карьеру. Любые шаги Льва в этом направлении сегодня будут даваться ему естественно и легко. Вот только не стоит ожидать, что окружающие отнесутся к продвижению Льва благосклонно – скорее всего, его амбиции будут вызывать ревность или даже зависть. Ну и ладно…

Дева (23 августа – 22 сентября)

Сегодня Дева будет особенно тяготиться рутиной. Когда каждый день вокруг одно и то же, это начинает надоедать. Чтобы не впасть в тоску или в состояние полусонной комы, звезды гороскопа советуют Деве встряхнуться и что-либо поменять. Меньшее, что она способна сделать, – это обновить свой гардероб. Однако лучше всего, если у Девы найдутся дела за пределами четырех стен – сегодня смена обстановки и глоток свежего воздуха необходимы ей как никогда.

Весы (23 сентября – 22 октября)

Сегодня от Весов потребуется проявить напористость и даже, если нужно, умение постучать кулаком по столу. Просто если Весы не сумеют проявить решительность и твердость, окружающие быстро оттеснят их на второй план, присвоив себе их идеи и заслуги. Так что другого варианта у Весов сегодня просто нет – либо они смирятся со скамейкой запасных, либо же сумеют продемонстрировать всем свой твердый характер и благодаря этому выйдут на первые роли.

Скорпион (23 октября – 21 ноября)

Успех сегодняшнего дня Скорпиона напоминает езду на велосипеде: чем медленнее едешь, тем больше рискуешь упасть. И наоборот – набрав хорошую скорость, Скорпион обнаружит, что любое дело спорится в его руках. Так что разогнаться сегодня Скорпиону просто необходимо, даже если для этого ему понадобится собрать всю свою волю в кулак. Зато один раз набрав темп, Скорпион еще долго не сможет остановиться. Сегодня он способен в трудовом порыве переделать огромное количество дел! Особенно, если не будет тратить время на пустые споры, к чему сегодня тоже склоняют его звезды.

Стрелец (22 ноября – 21 декабря)

Сегодня с самого утра Стрелец с головой уйдет в работу, и вынырнуть ему будет нелегко. Он будет настолько сосредоточен, что никакая суета, царящая вокруг, не в силах ему помешать. Звезды гороскопа советуют Стрельцу использовать такую способность к концентрации, чтобы блестяще справиться с делами, в которых он все от начала до конца решает сам. А вот работа в команде ему сегодня противопоказана: погруженный в свои мысли Стрелец просто не услышит слова окружающих.

Козерог (22 декабря – 19 января)

Сегодня у Козерога неожиданно для него самого могут проснуться организаторские способности, и ситуация будет этому способствовать. Возможно, Козерога попросят провести совещание, организовать праздник или пикник. А может быть, день поставит перед ним другие задачи, требующие привлечения людей. В любом случае, у Козерога есть сегодня все возможности для того, чтобы справиться с подобными делами. Сил и нервов это отнимет немало, зато и приятные бонусы принесет.

Водолей (20 января – 18 февраля)

Сегодня Водолей рискует с головой погрузиться в личные дела и заботы, и в результате может столкнуться с жесткой конкуренцией и давлением в свой адрес. Возможно, кто-то из коллег захочет подсидеть Водолея, отодвинув его в сторону. А может быть, сегодня Водолею предстоит столкнуться с нападками недоброжелателей. В любом случае, звезды гороскопа советуют ему собрать в кулак все свои силы, решительность и волю, не уступая завоеванных позиций. Иначе восстановить эти позиции потом будет ой как нелегко!

Рыбы (19 февраля – 20 марта)

Сегодня в делах Рыбам может сильно мешать желание поскорее добиться результата. Самое интересное, что такая торопливость будет действовать прямо наоборот, тормозя работу и отодвигая сроки. Задержки и пробуксовки могут ожидать Рыб практически на любом этапе и в любых делах. Исправить положение Рыбы сегодня смогут, только если избавятся от своего внутреннего нетерпения. Если же это им не удастся, закончить начатое им, увы, удастся еще очень нескоро!

Гороскопы являются предсказаниями и не гарантируют определенных результатов. Все совпадения случайны.

Предсказания взяты с сайта 1001goroskop.

Ранее астрологи рассказали, что в жизнь трех знаков зодиака наконец-то придет ясность.