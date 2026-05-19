Комфорт и уверенность: как выбрать купальник на лето

Летом выбор купальника для многих женщин превращается в настоящий квест. Одни ориентируются на тренды, другие – на советы подруг, а кто-то берет первую понравившуюся модель. Как подобрать купальник по фигуре, чтобы он был удобным и подчеркивал достоинства, – в материале Zakon.kz.

Главное – комфорт и правильная посадка

Первое, на что стоит обратить внимание, – это посадка. Купальник не должен впиваться в тело, стягивать бока, сдавливать грудь или, наоборот, сползать при движении. Хорошая модель "сидит" плотно, но комфортно. Белье должно поддерживать фигуру, не вызывать дискомфорта и позволять свободно двигаться – плавать, наклоняться, играть с детьми на пляже или просто долго находиться на солнце без ощущения, что что-то постоянно нужно поправлять.

Стилисты советуют примерять купальник не только стоя перед зеркалом, но и немного подвигаться – поднять руки, присесть, повернуться, пройтись. Иногда модель выглядит идеально в примерочной, но начинает перекручиваться, задираться или сползать уже при первых движениях. Важно, чтобы ткань не собиралась складками, а швы и резинки не оставляли слишком сильных следов на коже.

"Особенно важно это для женщин со средней или большой грудью. В таком случае лучше выбирать модели с чашками, косточками, широкими бретелями и плотной фиксацией под грудью. Купальники на тонких завязках и треугольные лифы могут красиво смотреться на фото, но в реальной жизни часто оказываются неудобными", – рассказала стилист Катерина Пивнева.

Фото: pexels

Эксперт отмечает, что правильно подобранный верх помогает равномерно распределить нагрузку, лучше фиксирует грудь во время движения и позволяет чувствовать себя увереннее. Если купальник приходится постоянно подтягивать или поправлять, скорее всего, модель подобрана неудачно или размер не подходит.

Как визуально скорректировать фигуру

Многие женщины хотят чувствовать себя увереннее в купальнике и иногда стремятся слегка скорректировать силуэт. В этом случае важно помнить, что задача купальника – не "спрятать" фигуру, а подчеркнуть достоинства. Даже небольшие детали кроя способны заметно изменить визуальное восприятие пропорций.

Фото: pixabay

Например, если хочется визуально смягчить зону живота, стоит обратить внимание на модели с драпировкой, плотной тканью, высокой посадкой плавок или диагональными линиями. Такие элементы помогают сделать силуэт более собранным и визуально вытянуть фигуру. Хорошо работают и контрастные цветовые вставки по бокам – они создают эффект более выраженной талии и делают образ гармоничнее. Дополнительным плюсом могут стать слитные модели с корректирующей подкладкой или купальники с запахом и асимметричными деталями.

"Женщинам невысокого роста советуют присмотреться к моделям с высокой линией бедра, завышенной талией и вертикальными элементами. А вот низкая посадка и резкие горизонтальные контрасты могут визуально укорачивать ноги", – рекомендует стилист.

Цвет тоже имеет значение

Считается, что темные оттенки помогают визуально сделать силуэт более стройным. Классические варианты – черный, графитовый, шоколадный, темно-синий, бордовый и изумрудный.

"Однако "дорого" и элегантно выглядят не только темные цвета. Благородно смотрятся молочные, песочные, карамельные, оливковые и терракотовые оттенки, особенно если ткань плотная, а посадка подобрана правильно", – рассказала Катерина Пивнева.

Не менее важны принты. Крупные рисунки и яркие контрасты привлекают внимание, тогда как однотонные модели или спокойные оттенки создают более сдержанный визуальный эффект.

Фото: pixabay

Как подобрать купальник по типу фигуры

Хотя каждая фигура индивидуальна, стилисты выделяют несколько распространенных типов, для которых есть свои рекомендации.

"Груша" – когда бедра шире плеч. В этом случае советуют делать акцент на верхней части тела – выбирать яркий или светлый лиф, интересные бретели, открытые плечи, декоративные элементы в зоне груди. Низ лучше оставить спокойным, без рюшей, завязок и крупных принтов.

– когда бедра шире плеч. В этом случае советуют делать акцент на верхней части тела – выбирать яркий или светлый лиф, интересные бретели, открытые плечи, декоративные элементы в зоне груди. Низ лучше оставить спокойным, без рюшей, завязок и крупных принтов. "Яблоко" – фигура с акцентом в области живота. Здесь хорошо работают V-образный вырез, вертикальные линии, драпировка и слитные модели. Высокие плавки также помогают сделать силуэт более гармоничным.

– фигура с акцентом в области живота. Здесь хорошо работают V-образный вырез, вертикальные линии, драпировка и слитные модели. Высокие плавки также помогают сделать силуэт более гармоничным. "Песочные часы" – фигура с выраженной талией. В таком случае стилисты рекомендуют не скрывать пропорции, а подчеркивать их – выбирать модели с акцентом на талии, высокими плавками, поясами или вырезами, выделяющими изгибы.

Не гонитесь за трендами

Эксперты напоминают, что купальник – это прежде всего история про комфорт и уверенность в себе, а не слепое следование моде.

"Иногда погоня за трендами мешает подчеркнуть индивидуальность, тогда как удачно подобранная модель помогает почувствовать себя красивой и уверенной уже сейчас – без ожидания "идеальной формы" или "подходящего момента", – рассказала Катерина Пивнева.

Главное правило простое – купальник должен нравиться самой женщине, подчеркивать достоинства и дарить ощущение комфорта. Ведь стиль начинается там, где человек чувствует себя собой.

Как выбрать мужские плавательные шорты

К слову, к пляжному сезону ответственно готовятся не только женщины, но и мужчины, которые чаще всего выбирают для купания плавательные шорты. При их выборе важно ориентироваться не только на внешний вид, но и на комфорт, посадку и то, где именно они будут использоваться – на пляже, в бассейне или во время активного отдыха. Правильно подобранные шорты не должны сковывать движения, натирать или доставлять дискомфорт, особенно если планируется проводить у воды целый день.

Первое, на что стоит обратить внимание, – длина. Слишком длинные модели визуально могут "утяжелять" силуэт и укорачивать ноги, особенно у мужчин невысокого роста. Универсальным вариантом считаются шорты средней длины – примерно до середины бедра или чуть выше колена. Они подходят большинству типов фигуры и выглядят аккуратно.

Не менее важна посадка. Шорты не должны слишком сдавливать талию или, наоборот, спадать при движении. Лучше выбирать модели с регулируемым шнурком – это позволит подогнать посадку и чувствовать себя комфортнее во время плавания или активных игр на пляже.