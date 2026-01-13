Как найти мужа после 30 и сохранить брак надолго – советы психотерапевта

Многие женщины старше 30 лет жалуются на отсутствие личной жизни. Одним не удается найти мужчину мечты, другим – сохранить отношения. А кто-то боится связаться с абьюзером или газлайтером, поэтому даже не пытается искать своего принца. Как обзавестись семейным счастьем, выяснял Zakon.kz.

В соцсетях часто обсуждают проблемы женщин 30+. Некоторые дамы жалуются на одиночество. Мужчин отсутствие отношений беспокоит реже, но им создать семью тоже бывает непросто. Мы поговорили с врачом-психотерапевтом Республиканского клинического госпиталя инвалидов и ветеранов Отечественной войны Марией Семак и выяснили основные сложности.

Суженый мой, ряженый, приходи заряженный

Нередко страдают от одиночества обеспеченные женщины, состоявшиеся в профессии или бизнесе. Они сетуют на то, что не могут встретить мужчину своего уровня, а снижать планку не хотят. Высокие требования отпугивают парней. По мнению специалиста, причина не в социальном статусе женщины, а в незрелости личности.

"Один из проблематичных факторов – то, что люди действительно еще не созрели для отношений. То есть не готовы, не умеют вкладываться и считают, что им, так скажем, все вокруг обязаны, а сами они никому ничего не должны. Любовь – это в том числе и жертвование: своими интересами, временем, работой, карьерой. И чаще всего приходится жертвовать женщине. Спутник должен быть достойный, который будет ценить и уважать эти жертвы. В отношениях важно обоюдное уважение, а не просто любовь. Любовь обязательна для того, чтобы партнеры влюбились. Любовная химия через 3-5 лет проходит. А потом приходит уже осознанность, за что ценишь и уважаешь любимого человека. Ответы на эти вопросы позволяют понять, почему хочешь с возлюбленным прожить жизнь и в радости, и в горе. Как показывает практика, долгие годы в браке супругов держит именно уважение друг к другу", – поясняет психотерапевт Мария Семак.

Некоторые женщины, уверенные в том, что они молоды и прекрасны, рассматривают мужчин как спонсоров и "позволяют" им за собой ухаживать. Давать парням право быть рядом с "совершенной" девушкой неправильно. Сильному полу тоже не следует смотреть на потенциальную жену как на домработницу. Инфантилизм ни к чему хорошему не приводит, предупреждает эксперт.

"Естественно, сейчас очень многие женщины хотят, чтобы мужчина не только приносил в дом деньги и отдыхал после работы, а участвовал в семейной жизни. Практически все девушки тоже работают, зарабатывают и устают. Им не нужен человек, который говорит: "Корми меня, пои, в магазин сходи сама, а я пока полежу на диване". Если создавать семью, участие должно быть обоюдно, с обеих сторон, а не так, что "ты занимайся всеми делами, а я просто добытчик". Принцип содержанки и содержателя уже неактуален. Сейчас никто не хочет обстирывать, обглаживать, готовить ужин, содержать весь быт. Бытовые обязанности необходимо делить поровну", – отмечает Мария.

Спокойно живет тот, кто деньги бережет

В Европе девушкам давно не напоминают, что "часики тикают": там все привыкли к поздним бракам. А вот в нашей стране до сих пор принято торопить сыновей и дочерей с женитьбой. Родители свой напор объясняют благими намерениями, мол, хотят не только увидеть внуков, но и помочь их вырастить. Несмотря на доводы старших, молодые не спешат жениться и даже встречаться. Одна из причин – высокие цены. Мужчины признаются: ходить на свидания стало слишком дорого. Букет, кино и такси обходятся как минимум в 30 тысяч тенге. За месяц собирается кругленькая сумма, которая не каждому парню по карману. Гулять и создавать семью в кредит – то еще удовольствие. Поэтому некоторые джентльмены откладывают личное счастье до лучших времен. Чтобы не упустить момент, психотерапевт советует не отказываться от романтических встреч, а выбирать бюджетные варианты живого общения:

вечера музыки и чтения;

театры и музеи;

парк для прогулок;

походы в горы;

занятия в спорткомплексах

Любительница активного отдыха, которая придерживается правильного питания, лишний раз в ресторан не пойдет, а намотать несколько тысяч шагов по историческому центру города согласится с удовольствием. Экономные парни могут этим воспользоваться. Достаточно запомнить нехитрое правило: меньше угощений, больше комплиментов. Женщины любят ушами. Правильно подобранные слова помогут добиться расположения, уверяют специалисты.

Тонкости менталитета

В странах Центральной Азии имеют место культурные особенности. Например, если близкие родственники не одобрят выбор, свадьба может не состояться.

"Некоторые родители не приветствуют другую национальность, и сыновья обычно не идут против семьи. В наших комедиях высмеивают отношение енешки к келин. В жизни этот момент достаточно неприятен. Есть и другие ситуации, приведу в пример такую историю. В Туркестанской области парень украл студентку несколько лет назад. У девушки есть только мать. Она сказала: "Ну что теперь, живи". Брак не был зарегистрирован в ЗАГСе. Со временем родственники мужа довели его жену до депрессии. Супруг уехал в Алматы на заработки, работал здесь таксистом. Тут начались измены, азартные игры, наркотики и другие неприятности. Девушка родила, а от мужа никакой помощи. Поскольку брак не заключен официально, юридически она вообще ничего потребовать не имеет права. Если пара поженилась по никаху, мужчина в любой момент может сказать женщине "уходи" – и она рискует остаться ни с чем. Поэтому девушки стараются себя обезопасить, хотят до брака встать на ноги, получить образование, добиться какого-то социального статуса, купить квартиру и машину, чтобы не быть обузой ни себе, ни своим родителям, ни мужу", – объясняет психотерапевт.

Девушки, которые не успели себя обеспечить, зачастую отказываются от гражданского брака и составляют брачный договор, чтобы не остаться у разбитого корыта, если дойдет до развода.

Джентльменский набор

В списке желательных ценностей – крепкое здоровье, жилье, автомобиль и работа со стабильным доходом.

"У женщин за 30 среди моих знакомых требования к мужчинам незавышенные. Основное – это трудоустройство, желательно легальное. Многие хотят, естественно, непьющего, не принимающего наркотики. Курение табака и электронных сигарет кто-то допускает, а кто-то категорически не приемлет. Острой проблемой у поколения за 30 является лудомания, игроманов остерегаются. Смотрят на состояние психического и физического здоровья", – рассказывает Мария.

Где найти мужа побыстрее

Самым популярным способом познакомиться остается переписка в соцсетях и на специальных сайтах. Там, если отсеять неадекватных собеседников, можно найти вполне приличного человека с общими интересами. Кто-то даже в постах намекает, что их сердца сейчас свободны и жаждут любви.

Жительница Алматы Аружан Толеубаева впервые увидела своего парня в приложении для знакомств. Девушка сама предложила встретиться и считает это решение судьбоносным.

"Мне попался парень с выразительными чертами лица. На аватарке он выглядел скромно: обычная кофта, никакой модной прически, меня зацепил именно глубокий взгляд, вдумчивый, мудрый. Мне почему-то сразу показалось, что человек с серьезными намерениями, и я ему написала. Первые два дня мы общались только в Сети, на третий встретились. Только тогда я услышала его голос. Аудиосообщения и видеозаметки он не любит отправлять. Когда мы с ним поговорили вживую, я окончательно влюбилась. Вот уже год мы счастливы вместе", – поделилась Аружан.

Психотерапевт рекомендует присмотреться к своему окружению на работе. Возможно, вторая половинка совсем рядом.

"На работе видишь, как человек относится к своим обязанностям служебным и какой он сам по себе, насколько внимательный. Сходили на корпоратив – там узнали побольше друг о друге. Вне работы можно знакомиться по интересам, по увлечениям. Может быть, записаться в кружок танцев. Найти его легко – опять же в соцсетях, потом прийти на занятия в реальной жизни и там присматривать себе человека. Либо знакомиться через друзей с проверенными людьми", – сказала специалист.

Стыдно ли девушке сделать первый шаг

Самодостаточные девушки считают, что проявлять инициативу должны парни, и поэтому бездействуют. Однако закидывать трусы на люстру и сидеть сложа руки – бессмысленно, говорит психотерапевт. Если испытываете к кому-то симпатию, не надо держать это в себе. Стесняетесь заявить открыто – хотя бы подайте знак.

"Женщине однозначно надо делать первые шаги, если мужчина нравится. Откажет – ну и ладно, попытка не пытка, можно попробовать еще раз. Девушки сами себе надумали, что писать или звонить первой – стыдно, уят, а на самом деле это абсолютно нормально. Все границы, ограничения, установки у нас внутри, а необходимо быть свободными в действиях. Мужчины больше боятся пойти на контакт и быть отвергнутыми, они более травматично переносят отказ". Психотерапевт Мария Семак

Как разглядеть симпатию

Психологи предлагают начинать общение с фразы: "Вы показались мне интересным человеком, хочу с вами заговорить". "Вы" даст понять, что обращение уважительное. Слово "показались" выражает степень неуверенности, поэтому комплимент достаточно сомнительный. Реакция скажет о собеседнике многое, а все остальное станет явным в процессе общения.

"Женщинам надо внимательно смотреть на отношение мужчины к ней. Это сразу показывает, как он настроен: серьезно или нет. Если мужчина заинтересован в женщине, он будет заботиться. К примеру, женщина заболела – мужчина не просто написал "выздоравливай", а привез ей лекарства или фрукты. Не смог приехать сам – отправил курьера. Также забота проявляется в мелочах: открыть дверь, помочь с тяжелыми сумками, довезти до работы, до дома, в чем-то еще помочь. В общем, важно участвовать в жизни другого человека не только словом, но и делом", – резюмировала эксперт.

Самый надежный способ развеять сомнения – спросить напрямую, хочет ли человек отношений с вами. Но это тоже требует такта. Можно использовать непринужденную фразу "Мне нравится проводить с тобой время, а тебе?". Такой диалог избавит от неопределенности и домыслов. Даже если ответ последует отрицательный, нельзя опускать руки. Психологи советуют продолжать пробовать, несмотря на ошибки, и не судить всех представителей противоположного пола по нескольким бывшим. Когда-нибудь непременно найдется человек, которому захотите произнести решающие слова: "Давай поженимся".