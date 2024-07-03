Стильный гардероб на лето: собираем вместе с профессионалом

Лето любимо многими модниками за яркие цвета, легкость и воздушность в одежде. Это лучшая пора самовыражаться и выделяться из скучных серых масс. Zakon.kz поделится советами, каким трендам отдать предпочтение шопоголикам в жаркие месяцы.

Как никто другой толк в моде знает Мади Бекдаир. На протяжении 21 года стилист преображает казахстанцев исключительно в лучшую сторону. Он отмечает, что это лето громко заявляет миру: хватит сидеть дома, носите деловые костюмы в мягких тонах и работайте из офиса.

По его словам, в сезоне весна-лето 2024 года все-таки укрепляется позиция "офлайн". Данный макротренд пытается пробраться к модникам с 2021-2022 годов. Но именно сейчас популярен офис-кор. То есть деловой стиль для людей, работающих в офисе. Поэтому при выборе одежды на лето ваш гардероб должны пополнить костюмы двойки, тройки, однобортные и двубортные, выполненные из костюмных тканей, с соблюдением всех норм деловой этики.

"Дизайнеры, стилисты, модные редакторы хотят нам сказать, что в моду вернулась работа вне дома. В том виде, которую мы знали до ковидных ограничений. В прошлом году был популярен барби-кор в связи с выходом новой картины и с ностальгическими настроениями по 80-90 годам. Также нам транслировали, что в моду возвращаются вечеринки, походы в театр, музеи, живая коммуникация вне дома. Теперь для сбора капсулы на лето сформирован еще более открытый посыл: выходите из дома, работайте в офисе". Мади Бекдаир

Сезон весна-лето – это период воздушных нарядов. Шопинг специалист Мади Бекдаир рекомендует "наиграться" юбками баллонами, потому что скоро они будут признаны антитрендом. А в укороченном варианте эта стилизация еще какое-то время продержится на модных подиумах и в гардеробах.

"Задумываясь, какую одежду купить на лето, учтите, что в этом году очень много легкости и женственности в построении силуэта: открытые плечи, высокие разрезы на юбках и платьях, оголенные животы, вырезы в области талии". Мади Бекдаир

Палитра лета не такая уж яркая. В ней больше встречаются пастельные оттенки, похожие на нежную лаванду и небесно-голубой. Хотя самым модным цветом в этом году признан розовый и персиковый пух. Если с цветовой гаммой не поспорить, то в сочетании одежды эксперименты приветствуются.

"Что касается одежды, которую можно носить в этом сезоне, то в принципе на подиумах Недель мод сохранялась ностальгия по советскому стилю, в частности, по 70-80 годам. Летний капсульный гардероб современным и стильным сделает одежда из металлизированных тканей. Еще значительную роль сыграют агрессивные плечи, обилие поп-арт принтов, оптические иллюзии, мода на стрижки 70-80 годов, мода на мужские усы, бакенбарды. Также на улице мы можем увидеть стилизацию на миротворческие хиппи, которые выступают против войны, встречается стилизация субкультур того же периода, которая высказывает свой протест в отношении несправедливости власти". Мади Бекдаир

Изменилась и миссия украшений, если раньше они просто дополняли образ, то сейчас это отдельное произведение искусства. Оно способно раскрыть личность человека, показать его интересы и сильные стороны.

"В аксессуарах мне нравится использование произведений искусств. Используется много полотен художников либо фрагменты со знаменитых скульптур, что очень красиво и ярко. Украшения перестали быть легкими акцентами, сейчас это целая демонстрация своих взглядов, уникальности, креативного подхода. Массивные серьги, обручи для волос, колье, броши, перстни, браслеты – все это обрело новый статус, как яркий акцент и порой сильный центр композиции". Мади Бекдаир

Заметьте, в этом году казахстанцы блистают в смелых образах, как леопардовые костюмы. Они в приоритете в списке одежды на лето. Официальный стилист Парижской и Миланской недели моды Мади Бекдаир только рад такой тенденции.

"Я безумно рад тому, что яркие и некогда считающиеся вульгарными тренды принимаются широкими массами. Это прежде всего показатель свободы от психологических ограничений, сопротивлений, страхов, комплектов. Такие модные явления, как оттенок фуксия или анималистика в виде тигра, леопарда, жирафа или змеи, являются неким маятником, который очень четко демонстрирует человека без слов, его готовность к проявлению в социуме. Например, если пальто цвета фуксия предложить закомплексованному человеку, он никогда не примет это предложение, скажет, что это слишком ярко или вульгарно. А человек, который абсолютно не стесняется выделяться из толпы, легко примерит на себя этот образ". Мади Бекдаир

Ревизор гардеробов также поделился мнением, что считает полной безвкусицей.

"Я могу назвать серую массу, людей, которые не стремятся отличаться от других. Люди, которые погрязли в кроссовках, джинсах, спортивном трикотаже и хлопке. Люди, которые не могут выгрузиться из черного цвета. Люди, свято соблюдающие дресс-код, не пытаясь его индивидуализировать. Люди, не имеющие практически вечерние сферы и почти не выходящие никуда из дома, кроме как на работу. Люди, которые живут по принципу все лучшее детям. Люди, которые гробят свою жизнь на нелюбимую работу. Люди, которые не понимают, что их внешний вид – это показатель их любви к себе и высокой самооценки". Мади Бекдаир

Что касается нарядов, которые казахстанцам следует исключить из своего гардероба, Мади Бекдаир подчеркнул, что хотелось бы отказаться от деревенской моды. В частности, от цветочных, штапельных платьев халатного типа без очевидной талии с рукавами на три четверти или футболочного кроя.

"Такая одежда никак не красит человека. Также я бы избавил страну от балеток и угги, потому что такая обувь опасна для женского здоровья. Также рекомендовал бы казахстанцам отказаться от обилия скучной серой и черной одежды, которая не выражает индивидуальность человека". Мади Бекдаир

Учитывая то, что большинство казахстанок все еще носят цветочные платья, стилист дал полезные советы, как выбрать то, что правильно подчеркнет красоту. Для этого он напоминает закон соразмерности: чем крупнее ваша кость, тем крупнее должен быть цветок на вашей одежде, чем более узкокостное у человека телосложение, тем мельче можно добавлять цветы в свой стиль.

"Цветочный принт я люблю. Но он достаточно опасный, если не угадать с его мотивами, стилизацией, с размером, контрастностью, то можно попасть в не очень привлекательную ситуацию относительно своего гардероба, имиджа и стиля. Потому что цветочек очень быстро делает женщину глупой, безвкусной, бесформенной и безуспешной. Выбирая цветок этим летом, я бы рекомендовал все-таки отдавать предпочтение ахроматическим решениям, но ни в коем случае не радужный спектр. Потому что в очень многих дизайнерских коллекциях, которые представляли весенне-летние сезонные тренды, встречался именно ахроматический цветок. При этом мотив его был не живописный и природный, а чаще всего это компьютерные цветы, которые не существуют в реальной природе, а являются лишь фантазией, созданной искусственным интеллектом. Поэтому те, кто хочет использовать цветы, обращайте внимание на черно-белую палитру в компьютерном исполнении". Мади Бекдаир

В любом случае Мади Бекдаир рекомендует всегда слушать свое сердце и носить то, что прежде всего делает вас счастливым. Ранее Zakon.kz собрал список топовых украшений модных коллекций лета-2024.