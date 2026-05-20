Астролог назвала 4 знака зодиака, которых ждет успех до конца 2026 года
По словам эксперта, несмотря на сложности начала года, важные астрологические сдвиги уже начали менять ситуацию. Об этом пишет издание YourTango. Хонигман уверена, что именно сейчас некоторые знаки входят в один из самых успешных периодов своей жизни.
Среди главных счастливчиков – Рак.
Астролог объяснила, что Юпитер – планета удачи и процветания – находится в этом знаке в первой половине года. Хотя ретроградное движение планеты немного замедлило результаты, впереди Раков ждут новые возможности и благоприятные перемены.
Большие перемены ожидают Львов.
Уже после 30 июня, когда Юпитер войдет в их знак, у представителей этого созвездия может начаться период финансового успеха, карьерного роста и удачных решений. По словам Хонигман, это подходящее время для заработка, путешествий и расширения семьи или дома.
Непростой этап подходит к концу и для Тельцов.
Астролог отметила, что последние семь лет представители этого знака находились под влиянием Урана – планеты неожиданных перемен. Однако теперь период нестабильности завершается, а впереди Тельцов ждут уверенность, спокойствие и ощущение нового жизненного этапа.
Настоящим "годом силы" 2026-й станет для Овнов.
С начала года в этот знак вошли Нептун и Сатурн, что, по словам астролога, усилило амбиции, внутреннюю энергию и стремление к большим достижениям.
Хонигман считает, что именно эти четыре знака смогут почувствовать на себе максимальное влияние удачи и благоприятных перемен до конца 2026 года.
