Астрологи назвали знаки зодиака, которым конец мая принесет судьбоносные перемены

После 20 мая 2026 года у трех знаков зодиака начнется благоприятный период, сообщает Zakon.kz.

Астрологи считают, что движение Хирона поможет оставить прошлые проблемы позади и сосредоточиться на внутренних переменах. Об этом пишет YourTango.

Скорпион

Скорпионам этот период принесет переосмысление старых тревог. Представителям этого знака предстоит честно взглянуть на ситуацию, которая долго не давала покоя, и наконец отпустить ее. Это поможет начать новый этап жизни и почувствовать долгожданное внутреннее облегчение.

Водолей

Конец мая станет для Водолеев временем личностных изменений. Вы сможете иначе посмотреть на себя и понять, что именно мешало двигаться вперед. Проработанные внутренние блоки помогут обрести уверенность и открыть для себя новые возможности.

Лев

Львам же астрологи советуют оставить в прошлом старые обиды и переживания. Считается, что энергия Хирона поможет справиться с эмоциональным грузом и настроиться на более спокойный и счастливый период в жизни.

