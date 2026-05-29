Кого из знаков зодиака в июне ждут болезненные удары судьбы

Астрологи назвали три знака зодиака, которые в начале лета столкнутся с неожиданными и не всегда приятными переменами, сообщает Zakon.kz.

Дева

Грядущий июнь может стать временем внутреннего напряжения. В этот период может ощутимо снизиться чувство поддержки извне, а привычная система опоры – работа, окружение, планы – начнет давать сбои.

Главная тема месяца для Дев – самооценка и реакция на неожиданные обстоятельства. Возможны ситуации, которые застанут врасплох и потребуют быстрой перестройки, при этом внутренне это может восприниматься как удар по уверенности в себе.

Особое внимание стоит уделить финансовым решениям. Любые предложения, связанные с инвестициями или быстрым заработком, особенно если вас торопят, требуют максимальной осторожности. В такие моменты велик риск ошибиться из-за давления извне.

Также нежелательны резкие перемены в личной жизни и карьере. Спонтанные увольнения или разрывы отношений могут привести к долгому периоду нестабильности. Лучшая стратегия для Дев – выдержка, спокойствие и отказ от поспешных решений.

Стрелец

Астрологически этот период связан с темой иллюзий, скрытых желаний и завышенных ожиданий. Стрельцам важно не пытаться "взять все и сразу", иначе возрастает риск ошибок и разочарований.

Особую осторожность стоит проявить тем, кто родился в начале знака. В этот период может усиливаться импульсивность, желание резко менять работу или отношения, но такие шаги лучше тщательно обдумывать, предупреждает Rsute.ru.

Оптимальная стратегия – взрослая, ответственная позиция. Чем больше внутренней собранности и последовательности будет в действиях, тем легче пройдет месяц. Июнь словно подсказывает: старые сценарии пора оставить позади, но делать это нужно осознанно, без резких движений.

Рыбы

В отличие от ситуации с Девами и Стрельцами, здесь события несут скорее очищающий характер.

В жизни Рыб могут происходить неожиданные изменения, связанные с завершением старых ситуаций, отношений или этапов. Это может ощущаться болезненно и резко, словно что-то уходит без предупреждения. Но именно в этом и заключается главный смысл периода – освобождение от того, что уже исчерпало себя. Позднее станет очевидно, что такие перемены были необходимы.

Главное предупреждение – не провоцировать дополнительные сложности самостоятельно. Рыбам важно избегать импульсивных решений и резких шагов. Лучше позволить событиям развиваться естественно и дать себе время на осмысление происходящего.

