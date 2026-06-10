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Астрологи перечислили знаки зодиака, которым все будут завидовать

Корона, успех, фото - Новости Zakon.kz от 10.06.2026 05:54 Фото: magnific
10 июня 2026 года Солнце в Близнецах находится в оппозиции к Лилит в Стрельце. Сегодняшняя энергия подходит для того, чтобы научиться действовать осмотрительно и улучшить свою способность держать все в секрете, сообщает Zakon.kz.

Как пишет YourTango, некоторым людям трудно удержаться от того, чтобы не поделиться собственным опытом или не упомянуть известные имена, когда для этого настанет подходящий момент. Однако говорить в момент, когда нужно слушать, может навредить вашим шансам на успех. Именно сдержанность порождает таинственную энергию, которая поддерживает любопытство окружающих.

Близнецы

Это лучшее время в вашем гороскопе для интимных отношений. Вы сможете открыть для себя все темные стороны любимого человека. Раскрытие тайны не должно разрушать ваши отношения; наоборот, оно сближает вас. Когда вы действительно знаете, с кем состоите в отношениях, вы можете оказывать поддержку способами, которые обычно были бы недоступны.

Стрелец

10 июня вы откроете в себе то, чего раньше не замечали. Появится время для глубоких размышлений и даже сплетен. Когда вы слушаете, как кто-то перечисляет детали своего дня, ваш внутренний монолог тоже включается, конкурируя за место в вашем сознании. Сегодня вы сами решаете, чему стоит верить, а чему нет.

Дева

Вы узнаете секреты, о которых предпочли бы не знать. Лилит находится в вашем секторе дома и семьи, и вы знаете, что в каждом доме есть скелеты в шкафу. Вы чувствуете события задолго до того, как они произойдут. Вам не нужно видеть тревожный сигнал, вы можете почувствовать негативную энергию далеко заранее, чтобы избежать ее.

Рыбы

Когда Лилит находится в секторе вашей профессиональной репутации, а Солнце активизирует ваш семейный сектор, ваше чувство юмора усиливается. Стрессовые ситуации вы преодолеваете творчески и с ироничным сарказмом, который разряжает напряженную атмосферу. В эту среду вы не боитесь напряженной обстановки. Сегодня важно видеть вещи такими, какие они есть, и не позволять им определять вашу жизнь.

Овен

Поскольку Солнце в Близнецах активизирует ваш сектор коммуникации еще на десять дней, вероятно, вы будете более открыто писать и говорить в интернете. Поэтому во время квадратуры между Лилит и Солнцем вам захочется вести дневник и обдумывать, как использовать свое прошлое для улучшения будущего. Вы обязательно разберетесь, это лишь вопрос времени.

Ранее астрологи назвали три знака зодиака, которые скоро поднимутся на "золотую" гору.

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Аксинья Титова
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