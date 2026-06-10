Астрологи перечислили знаки зодиака, которым все будут завидовать
Как пишет YourTango, некоторым людям трудно удержаться от того, чтобы не поделиться собственным опытом или не упомянуть известные имена, когда для этого настанет подходящий момент. Однако говорить в момент, когда нужно слушать, может навредить вашим шансам на успех. Именно сдержанность порождает таинственную энергию, которая поддерживает любопытство окружающих.
Близнецы
Это лучшее время в вашем гороскопе для интимных отношений. Вы сможете открыть для себя все темные стороны любимого человека. Раскрытие тайны не должно разрушать ваши отношения; наоборот, оно сближает вас. Когда вы действительно знаете, с кем состоите в отношениях, вы можете оказывать поддержку способами, которые обычно были бы недоступны.
Стрелец
10 июня вы откроете в себе то, чего раньше не замечали. Появится время для глубоких размышлений и даже сплетен. Когда вы слушаете, как кто-то перечисляет детали своего дня, ваш внутренний монолог тоже включается, конкурируя за место в вашем сознании. Сегодня вы сами решаете, чему стоит верить, а чему нет.
Дева
Вы узнаете секреты, о которых предпочли бы не знать. Лилит находится в вашем секторе дома и семьи, и вы знаете, что в каждом доме есть скелеты в шкафу. Вы чувствуете события задолго до того, как они произойдут. Вам не нужно видеть тревожный сигнал, вы можете почувствовать негативную энергию далеко заранее, чтобы избежать ее.
Рыбы
Когда Лилит находится в секторе вашей профессиональной репутации, а Солнце активизирует ваш семейный сектор, ваше чувство юмора усиливается. Стрессовые ситуации вы преодолеваете творчески и с ироничным сарказмом, который разряжает напряженную атмосферу. В эту среду вы не боитесь напряженной обстановки. Сегодня важно видеть вещи такими, какие они есть, и не позволять им определять вашу жизнь.
Овен
Поскольку Солнце в Близнецах активизирует ваш сектор коммуникации еще на десять дней, вероятно, вы будете более открыто писать и говорить в интернете. Поэтому во время квадратуры между Лилит и Солнцем вам захочется вести дневник и обдумывать, как использовать свое прошлое для улучшения будущего. Вы обязательно разберетесь, это лишь вопрос времени.
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