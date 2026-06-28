Астрологи пообещали невероятное везение трем знакам зодиака

28 июня 2026 года три знака зодиака переживут настоящий триумф. Во время фазы растущей Луны в Стрельце их ждет удача, и они точно знают, как ею воспользоваться, сообщает Zakon.kz.

По данным астрологов YourTango, сегодня удача проявляется в уверенности в себе, а также в поддержке окружающих.

Близнецы

Растущая Луна в Стрельце 28 июня создаст для вас ситуацию, когда вы окажетесь в нужном месте в нужное время. Это может быть, например, разговор с другом, который вас совершенно поразит, случайная встреча с незнакомцем или даже комментарий, который вы увидите в соцсетях. В воскресенье вы сосредоточены и полны решимости довести дело до конца.

Лев

В воскресенье растущая Луна в Стрельце принесет вам воодушевляющую и щедрую энергию. Под влиянием этого лунного цикла вы, скорее всего, получите все, чего пожелаете. В вашем мире это проявляется как невероятная творческая энергия. Вы не позволите этому приливу вдохновения пропасть даром.

Козерог

Впервые вы полны оптимизма, и это проявление энергии Стрельца. Вы всегда отличались смелостью в бизнесе и готовностью браться за проекты, за которые никто другой не осмеливался взяться. Удача улыбнется вам в новом, многообещающем проекте. На этот раз вы не в роли аутсайдера. Энтузиазм – ваше второе имя.

Ранее были названы знаки зодиака, которые вступают в новый мощный период прямо сейчас.