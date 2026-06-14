Четыре знака зодиака ощутят на себе мощную силу новолуния

14 июня 2026 года новолуние в Близнецах больше других ощутят четыре знака зодиака. К счастью, оно принесет им позитивную энергию, которая делает жизнь достойной того, чтобы ее праздновать, сообщает Zakon.kz.

Как пишет YourTango, это новолуние "примиряет ваше сознательное эго и подсознательные чувства, обеспечивая баланс и перспективу".

Близнецы

Поскольку это происходит в вашем знаке, Близнецы, следующие несколько недель полны потенциала. Сейчас ваше время, чтобы добиваться того, чего вы действительно хотите для себя. Поначалу это немного тревожно, но новолуние побуждает вас перестать жить ради других и начать жить ради себя. Создав для себя стабильность, вы сможете купаться в деньгах, если правильно поступите.

Дева

Получив неожиданное предложение о работе, вы станете более заметны на рабочем месте. Поскольку это новолуние находится в знаке зодиака, управляемом Меркурием, вы окажетесь в центре внимания и будете налаживать связи. Ощущая большую поддержку и стабильность, этот транзит даст вам необходимый толчок, чтобы стать лидером.

Стрелец

Это новолуние в Близнецах очень важно для ваших отношений и вашей связи с другими людьми. Это могут быть романтические отношения, а также близкая, давняя дружба или деловое партнерство. Какими бы ни были ваши отношения, ожидайте, что очень скоро они перейдут на новый уровень. Ведите неудобные разговоры и не бойтесь сотрудничать с другими.

Рыбы

Это новолуние в Близнецах связано с вашим чувством безопасности, с вашим домом. Ваша семья может переживать значительные перемены, будь то переезд или необходимость устанавливать границы в отношениях с членом семьи, ожидайте, что в будущем вы будете чувствовать себя более уверенно. Вы не только укрепите свои отношения, но и заново откроете для себя то, что вас по-настоящему увлекает.

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