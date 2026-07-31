Астрологи пообещали неожиданное везение четырем знакам зодиака

31 июля 2026 года четыре знака зодиака притягивают удачу и благополучие. В пятницу Луна войдет в знак Рыб, принося волну позитивной энергии, сообщает Zakon.kz.

Как пишет YourTango, в последний день июля 2026 года некоторые знаки могут рассчитывать на новое начало. В этот день звезды подготовили для них большой сюрприз.

Телец

Это лунное явление – шанс сделать что-то, чего вы никогда раньше не делали, и сама мысль об этом вас вдохновляет. Вы давно хотели перемен. Когда вы так воодушевлены, вы начинаете генерировать миллион позитивных эмоций. Как только запускается этот механизм, вы становитесь магнитом для возможностей и благоприятных ситуаций.

Лев

Из-за Луны в Рыбах некоторые аспекты вашей жизни приглушены. Другими словами, сейчас вы находитесь в спокойной, мирной фазе. Никаких волнений. Это замечательно, потому что вы также находитесь в состоянии принятия. Если произойдет что-то хорошее, вы будете открыты для этого. Эта энергия вселяет надежду и очень вдохновляет.

Водолей

Когда энергия Рыб проявляется в полной мере, вы склонны обращаться к своему внутреннему миру и все обдумывать. Вы пересматриваете свои планы и пытаетесь понять, чем вам следует заняться, а от чего стоит отказаться. При этом вы не нуждаетесь ни в чем и ничего не просите у Вселенной. Поэтому космос рад преподнести вам немного исключительной удачи. Вы точно не откажетесь!

Рыбы

Это лунное явление усиливает вашу интуицию и побуждает вас доверять себе. В пятницу ваши внутренние ощущения укажут вам путь к удаче. Вам просто нужно прислушаться к ним. Вы обладаете мощным даром воплощать желания в реальность, и с небольшой долей удачи на вашей стороне возможно все. Начните сосредотачиваться на позитиве, и вы откроете дверь для притока удачи.

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