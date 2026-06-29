Гороскоп на 29 июня: сохраняйте спокойствие и не торопите события

Зарубежные астрологи составили рекомендации и прогноз для каждого знака зодиака на 29 июня 2026 года, сообщает Zakon.kz.

Полнолуние помогает увидеть ситуацию более ясно, а ретроградный Меркурий напоминает, что лучше завершать начатое, чем браться за новые дела. День подходит для наведения порядка, анализа своих планов и честного разговора с собой, пишет Astrosofa.

"Не стоит принимать поспешные решения или делать выводы под влиянием эмоций", – предупреждают астрологи.

Овен

Ваша настойчивость поможет добиться хороших результатов. Действуйте по плану и не распыляйтесь на мелочи. В личной жизни откровенный разговор поможет избежать недопонимания.

Телец

Хороший день для того, чтобы разобраться с финансовыми вопросами и домашними делами. Не спешите, внимательность поможет избежать ошибок.

Близнецы

Ваши идеи могут получить поддержку окружающих. Однако перед важными решениями стоит еще раз проверить всю информацию.

Рак

Эмоции могут взять верх над логикой. Не принимайте все слишком близко к сердцу и не возвращайтесь к старым обидам.

Лев

Сегодня лучше проявить терпение, чем добиваться своего любой ценой. Удачный момент для укрепления деловых и личных связей.

Дева

Сосредоточьтесь на том, что действительно важно. Организованность и внимание к деталям помогут быстрее достичь цели.

Весы

Не бойтесь пересмотреть свои планы. Иногда небольшой шаг назад помогает увидеть более удачное направление.

Скорпион

День благоприятен для серьезных разговоров и принятия взвешенных решений. Интуиция подскажет правильный путь.

Стрелец

Возможны неожиданные изменения в планах. Проявите гибкость, и обстоятельства сложатся в вашу пользу.

Козерог

Полнолуние в вашем знаке делает этот день особенно значимым. Пришло время подвести итоги, оценить свои достижения и определить новые цели.

Водолей

Не перегружайте себя лишними обязательствами. Лучше уделить внимание тому, что действительно имеет значение.

Рыбы

Прислушайтесь к своим чувствам, но не позволяйте эмоциям управлять решениями. Поддержка близких поможет обрести уверенность.

По данным астрологических прогнозов, 29 июня Телец, Козерог и Водолей могут столкнуться с усилением финансовых возможностей.