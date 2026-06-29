#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип vbnews
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+34°
$
485.95
565.74
6.83
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип vbnews
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+34°
$
485.95
565.74
6.83
Советы

Гороскоп на 29 июня: сохраняйте спокойствие и не торопите события

Гороскоп на 29 июня, фото - Новости Zakon.kz от 29.06.2026 08:15 Фото: pixabay
Зарубежные астрологи составили рекомендации и прогноз для каждого знака зодиака на 29 июня 2026 года, сообщает Zakon.kz.

Полнолуние помогает увидеть ситуацию более ясно, а ретроградный Меркурий напоминает, что лучше завершать начатое, чем браться за новые дела. День подходит для наведения порядка, анализа своих планов и честного разговора с собой, пишет Astrosofa.

"Не стоит принимать поспешные решения или делать выводы под влиянием эмоций", – предупреждают астрологи.

Овен

Ваша настойчивость поможет добиться хороших результатов. Действуйте по плану и не распыляйтесь на мелочи. В личной жизни откровенный разговор поможет избежать недопонимания.

Телец

Хороший день для того, чтобы разобраться с финансовыми вопросами и домашними делами. Не спешите, внимательность поможет избежать ошибок.

Близнецы

Ваши идеи могут получить поддержку окружающих. Однако перед важными решениями стоит еще раз проверить всю информацию.

Рак

Эмоции могут взять верх над логикой. Не принимайте все слишком близко к сердцу и не возвращайтесь к старым обидам.

Лев

Сегодня лучше проявить терпение, чем добиваться своего любой ценой. Удачный момент для укрепления деловых и личных связей.

Дева

Сосредоточьтесь на том, что действительно важно. Организованность и внимание к деталям помогут быстрее достичь цели.

Весы

Не бойтесь пересмотреть свои планы. Иногда небольшой шаг назад помогает увидеть более удачное направление.

Скорпион

День благоприятен для серьезных разговоров и принятия взвешенных решений. Интуиция подскажет правильный путь.

Стрелец

Возможны неожиданные изменения в планах. Проявите гибкость, и обстоятельства сложатся в вашу пользу.

Козерог

Полнолуние в вашем знаке делает этот день особенно значимым. Пришло время подвести итоги, оценить свои достижения и определить новые цели.

Водолей

Не перегружайте себя лишними обязательствами. Лучше уделить внимание тому, что действительно имеет значение.

Рыбы

Прислушайтесь к своим чувствам, но не позволяйте эмоциям управлять решениями. Поддержка близких поможет обрести уверенность.

По данным астрологических прогнозов, 29 июня Телец, Козерог и Водолей могут столкнуться с усилением финансовых возможностей.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Алия Абди
Алия Абди
Читайте также
Гороскоп на 22 июня
08:09, 23 июня 2026
Гороскоп на 23 июня: избегайте поспешных выводов
Гороскоп на 26 июня
08:11, 26 июня 2026
Гороскоп на 26 июня: важно отличать интуицию от иллюзий
Гороскоп на 3 июня
08:10, 03 июня 2026
Гороскоп на 3 июня: не верьте первым впечатлениям
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Анна Данилина остаётся в топ-6 парного рейтинга WTA перед стартом на &quot;Уимблдоне-2026&quot;
08:21, Сегодня
Анна Данилина остаётся в топ-6 парного рейтинга WTA перед стартом на "Уимблдоне-2026"
Елена Рыбакина сохранила свою позицию рейтинге WTA перед стартом &quot;Уимблдона&quot;
08:08, Сегодня
Елена Рыбакина сохранила свою позицию в рейтинге WTA перед стартом "Уимблдона"
&quot;Возможно, это мой последний шанс&quot;: Серена Уильямс объяснила возвращение на &quot;Уимблдон&quot;
07:47, Сегодня
"Возможно, это мой последний шанс": Серена Уильямс объяснила возвращение на "Уимблдон"
Стас Покатилов сыграл за &quot;Сабах&quot; против &quot;Ференцвароша&quot; в товарищеском матче
07:13, Сегодня
Стас Покатилов сыграл за "Сабах" против "Ференцвароша" в товарищеском матче
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: