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Финансы

Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 29 июня

Обмен валют, обмен валюты, обмен денег, обменный курс, валюта, разные валюты, обменник, обменники, обменный пункт, евро, доллары, курс доллара, курс доллара к тенге, повышение курса доллара, повышение доллара, курс евро, курс евро к тенге, повышение курса евро, повышение евро, фото - Новости Zakon.kz от 29.06.2026 11:10 Фото: Zakon.kz
Zakon.kz сделал подборку курсов доллара, евро и рубля в обменниках Астаны, Алматы и Шымкента, актуальных на первую половину дня 29 июня 2026 года.

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 486,47 тенге, евро – 554,77 тенге, рубля – 6,26 тенге.

Астана

Курс доллара в обменных пунктах

Средний курс покупки доллара в Астане – 483 тенге, продажи – 490 тенге.

Курс евро в обменных пунктах

Средний курс покупки евро в Астане – 550 тенге, продажи – 560 тенге.

Курс рубля в обменных пунктах

Средний курс покупки рубля в Астане – 5,95 тенге, продажи – 6,35 тенге.

Алматы

Курс доллара в обменных пунктах

Средний курс покупки доллара в Алматы – 486 тенге, продажи – 488 тенге.

Курс евро в обменных пунктах

Средний курс покупки евро в Алматы – 553 тенге, продажи – 558 тенге.

Курс рубля в обменных пунктах

Средний курс покупки рубля в Алматы – 5,90 тенге, продажи – 6,05 тенге.

Шымкент

Курс доллара в обменных пунктах

Средний курс покупки доллара в Шымкенте – 486,5 тенге, продажи – 488,5 тенге.

Курс евро в обменных пунктах

Средний курс покупки евро в Шымкенте – 551,7 тенге, продажи – 557,3 тенге.

Курс рубля в обменных пунктах

Средний курс покупки рубля в Шымкенте – 5,91 тенге, продажи – 6,04.

Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться.

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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
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