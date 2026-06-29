Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 29 июня

Фото: Zakon.kz

Zakon.kz сделал подборку курсов доллара, евро и рубля в обменниках Астаны, Алматы и Шымкента, актуальных на первую половину дня 29 июня 2026 года.

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 486,47 тенге, евро – 554,77 тенге, рубля – 6,26 тенге. Астана Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Астане – 483 тенге, продажи – 490 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Астане – 550 тенге, продажи – 560 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Астане – 5,95 тенге, продажи – 6,35 тенге. Алматы Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Алматы – 486 тенге, продажи – 488 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Алматы – 553 тенге, продажи – 558 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Алматы – 5,90 тенге, продажи – 6,05 тенге. Шымкент Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Шымкенте – 486,5 тенге, продажи – 488,5 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Шымкенте – 551,7 тенге, продажи – 557,3 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Шымкенте – 5,91 тенге, продажи – 6,04. Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться.

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