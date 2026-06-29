Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 29 июня
По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 486,47 тенге, евро – 554,77 тенге, рубля – 6,26 тенге.
Астана
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Астане – 483 тенге, продажи – 490 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Астане – 550 тенге, продажи – 560 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Астане – 5,95 тенге, продажи – 6,35 тенге.
Алматы
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Алматы – 486 тенге, продажи – 488 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Алматы – 553 тенге, продажи – 558 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Алматы – 5,90 тенге, продажи – 6,05 тенге.
Шымкент
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Шымкенте – 486,5 тенге, продажи – 488,5 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Шымкенте – 551,7 тенге, продажи – 557,3 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Шымкенте – 5,91 тенге, продажи – 6,04.
Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться.