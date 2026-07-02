Как поступить на госслужбу в Казахстане: появилась пошаговая инструкция

В АО "Национальные информационные технологии" (НИТ) сегодня, 2 июля 2026 года, поделились полезной информацией о жизненных ситуациях, с которыми может столкнуться каждый казахстанец, сообщает Zakon.kz.

Так, как отметили специалисты, на портале gov.kz в разделе "Жизненные ситуации" собраны пошаговые инструкции, полезные материалы и ответы на самые распространенные вопросы, связанные с получением государственных услуг и не только.

На сегодняшний день речь пойдет о том, как поступить на административную государственную службу.

Прежде всего стоит отметить, что поступление на административную государственную службу осуществляется на конкурсной основе.

Для участия необходимо соответствовать квалификационным требованиям, пройти тестирование на знание законодательства Казахстана и оценку личных качеств, а затем принять участие в конкурсном отборе.

Подробнее можно ознакомиться с инструкцией в карусели, представленной ниже.

Немного ранее для казахстанцев было размещено важное объявление. Теперь в личном кабинете Национального удостоверяющего центра Республики Казахстан (НУЦ РК) внедрена двухфакторная аутентификация для повышения уровня безопасности учетных записей пользователей.