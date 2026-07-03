Названы знаки зодиака, которые станут главными подопечными Вселенной совсем скоро

3 июля 2026 года три знака зодиака получат благословение Вселенной. Их ждет качественное исцеление, поскольку Хирон умело помогает астрологическим знакам понять, чего они хотят от жизни, сообщает Zakon.kz.

Как пишет YourTango, вот кто сегодня получит главную поддержку от Вселенной:

Рак

Наконец-то у вас появляется возможность честно и уважительно высказать то, что у вас на уме. Вас слышат, и вы тоже слушаете. Это настоящее благословение. Делясь своей правдой и оставаясь открытыми к правде своей семьи, вы можете осознать, что значит истинное духовное богатство. Это может стать началом чего-то удивительного.

Дева

Человек, которого вы прощаете в пятницу, – не кто иной, как вы сами. Вероятно, вам также нужно отпустить поступки и поведение других, но истинное богатство заключается в том, как вы относитесь к себе. Во время прямого движения Хирона вы удивляетесь тому, насколько охотно позволяете себе отдохнуть. Раньше вы утверждали, что будете добрее к себе, но это были пустые слова. Теперь вы настроены серьезно.

Водолей

В период прямого движения Хирона вы начинаете понимать, что будущее действительно зависит от вас самих. Хотя это может звучать банально, в этом есть глубокая истина. Вы меньше склонны к бесконечным воспоминаниям о неудачах и больше – к позитивным мыслям и сосредоточению на настоящем. Это меняет ваше состояние. Вы способны изменить свою судьбу к лучшему. Все дело в мышлении.

Ранее астрологи назвали три знака зодиака, которые начнут жизнь с чистого листа в июле.