Названы знаки зодиака, которые станут главными подопечными Вселенной совсем скоро
Как пишет YourTango, вот кто сегодня получит главную поддержку от Вселенной:
Рак
Наконец-то у вас появляется возможность честно и уважительно высказать то, что у вас на уме. Вас слышат, и вы тоже слушаете. Это настоящее благословение. Делясь своей правдой и оставаясь открытыми к правде своей семьи, вы можете осознать, что значит истинное духовное богатство. Это может стать началом чего-то удивительного.
Дева
Человек, которого вы прощаете в пятницу, – не кто иной, как вы сами. Вероятно, вам также нужно отпустить поступки и поведение других, но истинное богатство заключается в том, как вы относитесь к себе. Во время прямого движения Хирона вы удивляетесь тому, насколько охотно позволяете себе отдохнуть. Раньше вы утверждали, что будете добрее к себе, но это были пустые слова. Теперь вы настроены серьезно.
Водолей
В период прямого движения Хирона вы начинаете понимать, что будущее действительно зависит от вас самих. Хотя это может звучать банально, в этом есть глубокая истина. Вы меньше склонны к бесконечным воспоминаниям о неудачах и больше – к позитивным мыслям и сосредоточению на настоящем. Это меняет ваше состояние. Вы способны изменить свою судьбу к лучшему. Все дело в мышлении.
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