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Астрологи назвали три знака зодиака, которые начнут жизнь с чистого листа в июле

Еда, лист салата, радость, фото - Новости Zakon.kz от 01.07.2026 08:32 Фото: magnific
Начиная с 1 июля 2026 года, три знака зодиака наконец-то снова почувствуют себя счастливыми. Они начнут новый месяц на очень позитивной ноте, сообщает Zakon.kz.

Как пишет YourTango, в среду эти астрологические знаки найдут идеальный баланс между стремлением к звездам и постановкой достижимых целей.

Близнецы

Июль предоставляет вам возможности для продолжения начатого в июне, и это именно то, на что вы надеялись. У вас есть шанс воплотить в жизнь некоторые из идей, которые вы сформулировали в прошлом месяце. Вы чувствуете, что в воздухе витает волшебство, и достижение цели уже совсем близко. Наконец-то вы начинаете видеть прогресс, и это невероятно радует.

Весы

Ваше настроение в первый день июля определяет атмосферу на весь оставшийся месяц. К счастью, ваша энергия исключительно позитивная. Сейчас вы на пике своих возможностей, и понимаете, что это только начало. Вы давно решили внести реальные изменения в свою жизнь: с целью в голове и знанием того, что если вы чего-то хотите, вы сможете этого достичь.

Водолей

Одно можно сказать наверняка: вы не начнете новый месяц с плохим настроением. Даже если в июне вы не получили желаемого, вы не будете унывать. Пришло время пробовать снова и снова, и именно это вы намерены делать, начиная с 1 июля. Для вас позитивный настрой – это все. Вы замечали, что в прошлом, когда вы были настроены позитивно, окружающий мир реагировал положительно. Сейчас, когда Луна находится в вашем знаке, вы испытываете невероятный восторг от своих планов.

Ранее стало известно, что Ретроградный Меркурий изменит жизнь трех знаков зодиака к лучшему.

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Аксинья Титова
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