Большинство владельцев iPhone не знают об этих настройках, а зря

Большинство владельцев iPhone используют лишь часть возможностей своего смартфона. Между тем в настройках iOS скрыто немало функций, которые помогают снизить нагрузку на устройство, продлить время автономной работы и сделать использование телефона комфортнее, сообщает Zakon.kz.

Уменьшите количество анимаций

Одна из самых полезных функций находится в разделе "Универсальный доступ". Опция "Уменьшение движения" сокращает количество анимаций и визуальных эффектов.

После ее включения переходы между экранами становятся проще, а интерфейс может восприниматься быстрее. Особенно заметна разница на старых моделях iPhone.

Сделайте экран комфортнее для глаз

В этом же разделе доступны настройки уменьшения прозрачности, повышения контрастности и понижения точки белого.

Они помогают сделать изображение менее ярким и снижают нагрузку на глаза, особенно при использовании смартфона вечером или в темноте.

Не ждите, пока заряд почти закончится

Режим энергосбережения, как говорится в публикации издания "Стерлеград", многие включают только при низком уровне заряда, однако пользоваться им можно и раньше.

Он ограничивает часть фоновых процессов и помогает телефону работать дольше без подзарядки. На старых iPhone разница может быть особенно заметной.

Проверьте, что работает в фоне

Еще одна полезная настройка – фоновое обновление приложений. Некоторые программы продолжают получать данные даже тогда, когда вы давно ими не пользовались.

Если отключить эту функцию для ненужных приложений, смартфон будет расходовать меньше заряда и системных ресурсов.

Узнайте, что сильнее всего расходует батарею

В разделе "Аккумулятор" можно посмотреть статистику энергопотребления.

Иногда причиной быстрого разряда оказывается одно приложение, которое постоянно работает в фоне, активно использует интернет или слишком часто отправляет уведомления.

Ограничьте доступ к геолокации

Многие приложения имеют постоянный доступ к вашему местоположению, хотя на практике им достаточно получать координаты только во время использования.

Изменив эти разрешения, можно не только продлить время работы смартфона, но и повысить уровень конфиденциальности.

Проверьте настройки конфиденциальности

В разделе "Аналитика и улучшения" можно управлять отправкой диагностических данных Apple.

Хотя эта функция не влияет напрямую на производительность устройства, она позволяет лучше контролировать, какие данные передает смартфон.

Специалисты отмечают, что ни одна из этих настроек не превратит старый iPhone в новую модель, однако они способны сделать работу устройства более плавной, увеличить время автономной работы и повысить комфорт ежедневного использования.

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