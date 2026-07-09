Кажется, что у всех жизнь лучше? Психолог объяснила, почему это иллюзия

Кажется, что все вокруг счастливее, успешнее и живут ярче? Достаточно нескольких минут в социальных сетях, чтобы собственная жизнь начала казаться слишком обычной, сообщает Zakon.kz.

Почему так происходит и как перестать сравнивать себя с другими, подробно объяснила психолог Ольга Романив в беседе с изданием "АиФ".

Мы сравниваем свою жизнь с чужой "витриной"

По словам специалиста, большинство людей показывают в соцсетях лишь лучшие моменты: путешествия, достижения, красивые фотографии, романтические свидания и праздники. При этом за кадром остаются усталость, тревоги, бытовые проблемы, конфликты и неудачи.

Именно поэтому соцсети создают иллюзию идеальной жизни. Мы видим чужие яркие моменты, но сравниваем их со своей повседневностью, где есть сомнения, ошибки и обычные будни.

Мы не знаем, что происходит у других на самом деле

Даже вне интернета люди редко показывают свои переживания. Уверенный коллега может испытывать тревогу, счастливый на первый взгляд человек – чувствовать одиночество, а улыбчивый знакомый – переживать непростой период.

Однако окружающие видят лишь внешнюю сторону жизни. Из-за этого создается ложное впечатление, что остальные справляются со всеми трудностями легче.

Почему кажется, что все счастливее

Психологи называют это особенностью восприятия. Собственные переживания человек знает изнутри, тогда как чужую жизнь оценивает только по внешним признакам.

В результате возникает ощущение, будто именно другие успешнее, счастливее и увереннее в себе. Хотя на самом деле сложности и кризисы бывают практически у каждого.

Сравнение не может быть объективным

По словам эксперта, проблема заключается в самом принципе сравнения. Человек сопоставляет свою реальную жизнь со всеми ее трудностями с тщательно отобранными моментами из жизни других людей.

Со временем мозг начинает замечать только тех, кто кажется успешнее, красивее или богаче, усиливая чувство собственной неудовлетворенности.

Настоящее счастье редко выглядит эффектно

Распространено мнение, что счастливый человек постоянно путешествует, добивается успеха и живет насыщенной жизнью. Однако в действительности ощущение счастья чаще складывается из простых вещей: спокойного вечера дома, общения с близкими, чувства безопасности или любимого занятия.

Такие моменты редко становятся вирусным контентом, но именно они формируют ощущение внутреннего благополучия.

Как перестать сравнивать себя с другими

В итоге своего повествования психолог советует меньше времени проводить в бесцельном просмотре социальных сетей и чаще обращать внимание на собственную жизнь.

Полезно замечать не только большие достижения, но и ежедневные маленькие радости, а свой прогресс оценивать не по успехам окружающих, а по сравнению с самим собой в прошлом.

По словам специалиста, ощущение, что все вокруг счастливее, чаще всего связано не с реальностью, а с особенностями нашего восприятия. Чем меньше мы сравниваем себя с чужой "витриной", тем легче замечаем собственные поводы для радости и удовлетворения.

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