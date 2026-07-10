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День больших перемен: четыре знака зодиака смогут привлечь удачу в субботу

гороскоп, фото - Новости Zakon.kz от 11.07.2026 00:04 Фото: magnific.com
11 июля соединение Венеры с Южным лунным узлом, по мнению астрологов, может принести удачу и новые возможности представителям четырех знаков зодиака. Считается, что этот день поможет оставить прошлое позади и сосредоточиться на достижении целей, сообщает Zakon.kz.

Как отмечает YourTango, астрологические прогнозы не имеют научного подтверждения и относятся к сфере личных убеждений и развлечений.

Телец сможет почувствовать поддержку близких и друзей. Астрологи считают, что именно окружение поможет представителям знака обрести внутреннюю гармонию и открыть новые перспективы.

Рыбам рекомендуют перестать жить воспоминаниями и обратить внимание на собственные желания. Этот день, как утверждается, благоприятен для новых планов, отдыха и занятий, которые давно откладывались.

Девы могут получить мощный импульс для личностных перемен. По мнению астрологов, у представителей знака появится мотивация отказаться от старых привычек и начать двигаться к новым целям, а также встретить человека, который окажет необходимую поддержку.

Весам прогнозируют возможность оставить позади прошлые разочарования и сосредоточиться на собственных интересах. Астрологи считают, что именно такой настрой поможет привлечь удачу и добиться желаемого.

Гороскопы являются предсказаниями и не гарантируют определенных результатов. Все совпадения случайны.

ранее сообщалось, что вселенная испытает на прочность три знака зодиака.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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