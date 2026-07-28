До конца июля жизнь этих четырех знаков зодиака может круто измениться

Полнолуние в знаке Водолея, которое наступит 29 июля, по мнению астрологов, станет временем перемен и новых возможностей, сообщает Zakon.kz.

По информации портала YourTango, особенно благоприятным этот период обещает быть для четырех знаков зодиака – Водолея, Льва, Скорпиона и Тельца, которым прогнозируют удачу, эмоциональное обновление и приток позитивной энергии.

Для Водолеев Полнолуние может стать отправной точкой для важных перемен в личной жизни и сотрудничестве. Астрологи считают, что представители этого знака смогут избавиться от сомнений, обрести уверенность в себе и получить поддержку со стороны близких или единомышленников, что откроет путь к новым достижениям.

Львам звезды советуют сосредоточиться на отношениях и совместных целях с партнером. Отказ от стремления все контролировать поможет укрепить доверие и создать прочную основу для будущего. Скорпионам прогнозируют улучшение ситуации в семье, благодаря чему появятся силы и вдохновение для карьерных успехов и реализации новых идей.

Для Тельцов главным источником удачи станут дом и семья. Полнолуние поможет по-новому взглянуть на поддержку близких и напомнит, что настоящее богатство измеряется не только материальными ценностями, но и отношениями с родными. По мнению астрологов, именно это чувство внутренней опоры принесет представителям знака ощущение гармонии и благополучия.

Гороскопы являются предсказаниями и не гарантируют определенных результатов. Все совпадения случайны.

Ранее известный астролог обратилась к Скорпионам.