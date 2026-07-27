"Вспомните о старых связях": известный астролог обратилась к Скорпионам

В конце июля Скорпионам предстоит адаптироваться к переменам на работе. По прогнозу популярного российского астролога Тамары Глобы, не исключены кадровые перестановки и даже смена руководства, сообщает Zakon.kz.

По словам специалиста, этот период окажется благоприятным для обучения, поездок и новых знакомств.

К примеру, вдали от дома Скорпионов могут ждать важные встречи и перспективные возможности, которые удастся реализовать вместе с друзьями или единомышленниками. Кроме того, вновь могут напомнить о себе старые планы и проекты, связанные с работой, творчеством или личной жизнью.

Не исключено, что представители знака встретят человека из прошлого или получат интересное деловое предложение. По информации Глобы, перспективные проекты стоит принимать сразу, даже если на первых порах они не обещают высокой прибыли. Возможностей для заработка, как говорится в публикации Клопс.Ru, будет немало, однако вместе с доходами могут увеличиться и расходы.

Также астролог советует обратить внимание на карьеру. Отношения с руководством могут измениться, а у некоторых Скорпионов появится новый начальник. Тем, кто задумывается о смене работы или профессиональном росте, стоит вспомнить о старых связях и ранее нереализованных идеях.

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