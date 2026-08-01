Названы пищевые привычки, которые снижают риск смертельных болезней

Продление жизни не требует жестких диет или строгих ограничений, а зависит от простых и устойчивых пищевых привычек. Как простые изменения в ежедневном меню помогают снизить риск смертельных заболеваний и отдалить старение, рассказал врач-эндокринолог Максим Кузнецов, передает Zakon.kz.

По словам специалиста, здоровый образ жизни строится на небольших, но регулярных шагах, а не на мучительных отказах от любимой еды.

"Начните с малого: добавьте огурчик к обеду, замените газировку на чашку черного кофе", – пишет врач в своем Telegram-канале.

Эндокринолог объяснил, что всего одна-две чашки черного кофе в день оказывают мощный защитный эффект на организм, выступая эффективной профилактикой диабета второго типа и жировой болезни печени.

В то же время эксперт призвал строго контролировать потребление соли – ее норма не должна превышать пяти граммов в сутки. Врач напомнил, что скрытая соль в больших количествах содержится в сосисках, колбасах, консервах и других готовых продуктах, а не только в солонке на столе. Кроме того, для сохранения здоровья стоит максимально ограничить ультрапереработанную пищу.

Для защиты от опасных патологий эксперт рекомендует делать упор на свежие продукты и рыбу.

Включение в еженедельное меню двух-трех порций рыбы и ежедневное употребление около 400 граммов овощей и фруктов позволяют существенно снизить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, проблем с сосудами и колоректального рака.

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