Что съесть на ужин, чтобы держать давление под контролем, рассказали диетологи
Свою рекомендацию они дали в разговоре с Parade. По данным издания, лучшим вариантом ужина для гипертоников врачи назвали блюда из лосося со шпинатом и бататом.
Как отметили эксперты, в этих продуктах содержатся полезные жиры, витамины и минералы, помогающие контролировать артериальное давление.
"Шпинат и батат – это овощи, богатые клетчаткой и калием, а лосось – это источник белка, богатый полезными ненасыщенными жирами. Эти продукты можно готовить с минимальным количеством соли, и они все равно будут очень вкусными", – уточнила диетолог Элизабет Клингбейл.
Джулия Зумпано добавила, что, несмотря на высокую питательную ценность, шпинат, лосось и батат не требуют долгого приготовления. Она отметила, что ужин из этих продуктов можно приготовить менее чем за 30 минут.
В свою очередь Кац посоветовала запекать батат и лососину в духовке, на гриле или в аэрогриле, а не жарить их на сковороде.
"Чтобы сделать вкус рыбы ярче, она порекомендовала приправить ее чесноком, лимоном, травами, паприкой, перцем, уксусом или смесями приправ без соли или с минимальным содержанием соли", – говорит Джоанна Кац.
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