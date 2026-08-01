Что съесть на ужин, чтобы держать давление под контролем, рассказали диетологи

Контролировать артериальное давление можно не только медикаментами, но и правильной едой. Диетологи Лори Райт, Элизабет Клингбейл, Джоанна Кац и Джулия Зумпано раскрыли секрет идеального ужина для гипертоников, передает Zakon.kz.

Свою рекомендацию они дали в разговоре с Parade. По данным издания, лучшим вариантом ужина для гипертоников врачи назвали блюда из лосося со шпинатом и бататом.

Как отметили эксперты, в этих продуктах содержатся полезные жиры, витамины и минералы, помогающие контролировать артериальное давление.

"Шпинат и батат – это овощи, богатые клетчаткой и калием, а лосось – это источник белка, богатый полезными ненасыщенными жирами. Эти продукты можно готовить с минимальным количеством соли, и они все равно будут очень вкусными", – уточнила диетолог Элизабет Клингбейл.

Джулия Зумпано добавила, что, несмотря на высокую питательную ценность, шпинат, лосось и батат не требуют долгого приготовления. Она отметила, что ужин из этих продуктов можно приготовить менее чем за 30 минут.

В свою очередь Кац посоветовала запекать батат и лососину в духовке, на гриле или в аэрогриле, а не жарить их на сковороде.

"Чтобы сделать вкус рыбы ярче, она порекомендовала приправить ее чесноком, лимоном, травами, паприкой, перцем, уксусом или смесями приправ без соли или с минимальным содержанием соли", – говорит Джоанна Кац.

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