Известны знаки зодиака, которые станут главными счастливчиками августа

В августе 2026 года представителей пяти знаков зодиака ждут благоприятные астрологические прогнозы. В этом месяце энергия затмений проявится в полной мере, создавая мощный позитивный импульс, сообщает Zakon.kz.

Как пишет YourTango, 11 августа Марс войдет в знак Рака, научив вас думать, прежде чем говорить и действовать. Новолуние в Льве 12 августа станет важным этапом в процессе адаптации к транзиту Юпитера в Льве.

Лев

Если вы стремитесь развить свои таланты и навыки, то лучшая часть гороскопа на этот месяц для вас связана с Меркурием. Меркурий войдет в ваш знак 9-го числа, что может выделить вас на несколько недель. Марс войдет в Рак 11-го числа, это сложный транзит, но он обеспечит вам место на пути к победе. Новолуние в вашем знаке 12-го числа может привлечь новых друзей и знакомых.

Весы

Главные темы августа для вас – независимая энергия и любовь к себе. Лучшее в этом месяце произойдет, когда Венера, ваша управительница, будет находиться в вашем знаке, начиная с 6-го числа. Это не только покажет вам, как быть более внимательным партнером, но и принесет внутреннее исцеление, необходимое для осознания собственной ценности. Сотрудничайте с другими и обязательно заводите друзей, а не врагов, потому что Марс может сделать вас немного конфликтным.

Водолей

В августе энергия Льва может значительно улучшить ваши отношения. 6-го числа Венера войдет в Весы, что позволит вам взглянуть на мир по-новому. Впереди вас ждет множество возможностей, что знаменует собой лучшие моменты вашего гороскопа в августе. Меркурий входит в знак Льва 9-го числа, напоминая вам о необходимости поддерживать своего партнера, а также друзей. Марс входит в знак Рака 11-го числа, а новолуние и затмение во Льве займут центральное место 12-го числа.

Овен

Новолуние и затмение в Льве 12-го числа откроют вам мир любви и романтики. Те, кто состоит в отношениях, могут сосредоточиться на романтическом свидании или проводить больше времени со своим партнером. Одинокие люди могут познакомиться с новыми людьми, которые поддержат их и помогут им найти себя. Солнце войдет в знак Девы 22-го числа, а Меркурий – 25-го. Пора отнестись к делам серьезно и расставить приоритеты; однако, наверстать упущенное будет легко, когда Меркурий находится в экзальтации.

Близнецы

Новолуние и затмение в Льве 12-го числа встречают вас с распростертыми объятиями, задавая тон волшебству, которое вы испытаете в течение следующих 18 месяцев. Сбросьте старую оболочку и сделайте большой шаг к обретению собственной силы. 25-го числа Меркурий переходит в свой экзальтированный знак, Деву, смешивая эмоциональную энергию и потребность в логике. Не стоит чрезмерно рационализировать свои эмоции. Позвольте себе прочувствовать их, ведя дневник или поговорив с кем-то, кому вы доверяете. Полнолуние в Рыбах 28-го числа поможет вам сосредоточиться на том, что нужно улучшить.

Ранее астрологи пообещали, что дела трех знаков зодиака резко наладятся в одной важной сфере.