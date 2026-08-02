Кому звезды сулят удачу, а кому советуют быть осторожнее: гороскоп на воскресенье

Интуиция поможет одним принять верные решения, другим предстоит разобраться с финансами, а кому-то звезды советуют избегать конфликтов и сосредоточиться на близких. Что ждет каждый знак зодиака 2 августа – в ежедневном гороскопе на Zakon.kz.

Овен (21 марта – 19 апреля)

Сегодня наблюдательность и проницательность Овна могут достигнуть высот, о которых он не подозревал. Его интуиция и логика будут работать одинаково четко, позволяя Овну проникать в суть вещей и делать правильные выводы, как Шерлок Холмс, буквально на пустом месте. В итоге людям вокруг может казаться, что Овен читает их мысли. Сам же он сегодня способен невзначай узнать пару-тройку фактов об окружающих, которые они пытались скрыть.

Телец (20 апреля – 20 мая)

Сегодня отношения Тельца с окружающими могут быть крайне запутанными. А все из-за того, что об одном и том же человеке интуиция может говорить ему одно, а логика и факты – совершенно другое. Чтобы Телец окончательно не потерял ориентиры, сегодня ему следует прислушиваться в первую очередь к голосу своего сердца. Оно подскажет ему, кто друг, а кто лишь пытается им казаться.

Близнецы (21 мая – 20 июня)

Сегодня Близнецы будут озабочены деловыми вопросами, вплоть до того, что если что-то выходит из-под их контроля, они могут воспринять это как личное оскорбление. Вообще эмоциональная и чересчур острая реакция на практические задачи рискует стать «визитной карточкой» этого дня. Особенно если Близнецам покажется, что окружающие отлынивают от своих обязанностей – сегодня они не позволят никому стать тормозом на пути их прогресса.

Рак (21 июня – 22 июля)

Сегодня Рак имеет шанс стать центром притяжения людей. Окружающие будут приходить к нему со своими проблемами, радостями, заботами, и во многих случаях Рак способен оказать им реальную помощь своим участием или поддержкой. Звезды гороскопа советуют ему не стесняться сегодня лезть в дела людей – если, конечно, его об этом попросят. Альтруизм Рака будет вознагражден – возможно даже за этим занятием он встретит родственную душу.

Лев (23 июля – 22 августа)

Сегодня Льву ни за что не стоит ввязываться в конфликт, хотя бы отдаленно напоминающий борьбу за власть. Вообще в конфликты ввязываться не стоит, а уж в такой особенно. Даже если Лев одержит победу, она в итоге окажется мнимой – побежденные со временем найдут возможность взять реванш. Поэтому звезды гороскопа советуют Льву сегодня играть в команде за окружающих, а не против них. Особенно хорошо у него получится играть защитником, а не нападающим.

Дева (23 августа – 22 сентября)

Сегодня Деву будут волновать вопросы справедливости – и ее личные, и глобальные. Обида от того, как с ней поступили, чувство собственной правоты и желание эту правоту доказать – подобные мысли могут потрепать Деве нервы. Впрочем, несмотря на боевой настрой, звезды гороскопа категорически не советуют Деве ввязываться в споры о том, кто прав, а кто виноват. Сегодня эта тема будет болезненной и почти наверняка приведет к противоположному результату.

Весы (23 сентября – 22 октября)

Сегодня окружающие переложат на плечи Весов львиную часть своих проблем и забот. Весы готовы оказать им поддержку и помощь, даже подвинув ради этого свои собственные дела. Впрочем, просители могут об этом пожалеть: Весы подвергнут безжалостному анализу их проблемы, совершенно не жалея их чувств. Их слова будут логичны, но беспощадны. Так что, обращаясь сегодня к Весам за советом, подумайте, хотите ли вы действительно знать всю правду? Или оно не стоит того?

Скорпион (23 октября – 21 ноября)

Сегодня организаторские способности Скорпиона достигнут огромных высот. Его желтая майка лидера будет видна издалека, побуждая окружающих следовать за ним. Возможно, ситуация вверит заботам Скорпиона группу людей или же он сам возьмет ответственность на себя за какое-то общественное дело. С любым подобного рода мероприятием Скорпион сегодня справится легко: он полон энергии, ясно видит цель и не прочь кем-нибудь покомандовать.

Стрелец (22 ноября – 21 декабря)

Сегодня Стрельца то и дело будут отвлекать домашние заботы – не только сиюминутные, но и те, которые давно накопились и требуют решения. Кроме того, близкие могут пытаться наперебой завладеть его вниманием, требуя от Стрельца помощи, понимания и поддержки. Поскольку разорваться Стрелец не в силах, ему сегодня придется расставлять приоритеты, прямо на ходу решая, какое из дел важнее и кто из окружающих по-настоящему нуждается в нем.

Козерог (22 декабря – 19 января)

Сегодня Козерог будет обладать невероятным даром убеждения, причиной чему станет его последовательность и логичность. Он будет способен шаг за шагом убедить кого угодно в чем угодно: волка в том, что капуста полезна для здоровья, донжуана – в пользе верности, и даже собственное начальство – в том, что Козерогу необходимо повысить зарплату. А вот в кругу друзей сегодняшнее здравомыслие Козерога может быть ошибочно названо занудством и стать мишенью для шуток.

Водолей (20 января – 18 февраля)

Сегодня отличный день для того, чтобы Водолей посвятил его своим финансам. Неожиданно в нем может проснуться талант бухгалтера, позволив досконально подвести счет своим доходам и расходам. Даже если Водолей сегодня вдруг обнаружит, что с его банковским счетом что-то не так, он сумеет исправить ситуацию, обернув дело к собственной выгоде. Если же с деньгами все в порядке, Водолей не станет уменьшать их количество – сегодня он настроен экономить.

Рыбы (19 февраля – 20 марта)

Сегодня Рыбы должны быть готовы к тому, что любые свои решения, идеи или проекты им придется как следует обосновать. Окружающие не будут склонны верить на слово, и даже заразительные эмоции Рыб или их ораторское мастерство не дадут желаемого эффекта. Рецепт сегодняшнего успеха для Рыб – логика и только логика. Им придется подготовить что-то вроде презентации, чтобы объяснить шаг за шагом свою мысль и убедить окружающих в правильности любых своих слов.

Гороскопы являются предсказаниями и не гарантируют определенных результатов. Все совпадения случайны.

Предсказания взяты с сайта 1001goroskop.