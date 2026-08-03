#Выборы в Курултай
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Спецпроекты
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+25°
$
475.38
547.73
5.93
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Выборы в Курултай
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Спецпроекты
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+25°
$
475.38
547.73
5.93
Советы

Вселенная готовит подарок: три знака зодиака, которым повезет 4 августа

гороскоп, фото - Новости Zakon.kz от 04.08.2026 00:40 Фото: magnific.com
Астрологи считают, что 4 августа 2026 года станет особенно удачным днем для представителей трех знаков зодиака, сообщает Zakon.kz.

Как пишет YourTango, влияние Юпитера принесет новые возможности, признание и долгожданные результаты тем, кто долго работал над своими целями.

В числе главных счастливчиков дня называют Овнов. По мнению астрологов, они почувствуют уверенность в своих силах и смогут приблизиться к реализации давних планов. Этот день может стать отправной точкой для новых достижений.

Девам прогнозируют заслуженный успех после продолжительного периода усилий. Астрологи считают, что представители этого знака смогут закрепить достигнутые результаты и воспользоваться открывающимися возможностями.

Для Скорпионов 4 августа также обещает стать благоприятным. По мнению специалистов, их настойчивость и упорный труд начнут приносить ощутимые плоды, а проекты, над которыми они работали в последние месяцы, могут получить успешное развитие.

Гороскопы являются предсказаниями и не гарантируют определенных результатов. Все совпадения случайны.

Ранее сообщалось, кого ждут судьбоносные перемены с 3 по 9 августа.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Читайте также
гороскоп, астрология, Тамара Глоба, август, прогноз
00:36, 23 июля 2025
Будьте осторожны: Тамара Глоба назвала знаки зодиака, которым не повезет в августе
Доллары, деньги, коррупция, взятка, взятки, деньги в конверте, конверт с деньгами, коррумпированность, коррупционер, коррупционные схемы, взяточничество
07:15, 18 июня 2026
Названы три знака зодиака, которым повезет с деньгами уже на этой неделе
счастливая жизнь
19:18, 30 апреля 2026
Три знака зодиака почувствуют перемены уже 1 мая
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Фото: instagram.com/klitschko
00:44, 04 августа 2026
Владимир Кличко назвал величайшего боксёра в истории
Фото: WTA
00:23, 04 августа 2026
Юлия Путинцева разгромно проиграла на старте топового турнира в Торонто
Фото: WTA
00:11, 04 августа 2026
Серена и Винус Уильямс сыграют в паре на "Мастерсе" в Цинциннати
Фото: ФК &quot;Кайрат&quot;
23:35, 03 августа 2026
Уразбахтин сделал заявление перед матчем "Кайрата" с "Левски" в Лиге чемпионов
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: