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Четыре знака зодиака получат награду за страдания после восьми лет хаоса и разочарований

Эмоции, крик, ярость, фото - Новости Zakon.kz от 10.08.2026 05:31 Фото: magnific
После восьми лет борьбы и хаоса четыре знака зодиака наконец-то получат награду. Трудно поверить, что после почти десятилетия разочарований дела пойдут на поправку, но это так, сообщает Zakon.kz.

Как пишет издание YourTango, в течение следующих нескольких месяцев представители некоторых знаков получат награды именно в той сфере жизни, где испытывали наибольшие трудности.

Телец

С 2018 года по июль этого года Уран находился в вашем знаке. Как вы, наверное, догадались, это было не к добру. Эта планета вела себя как "хаотичный разрушительный шар в вашей личной жизни, карьере, финансах и отношениях". Казалось, что все шло не так. К счастью, Уран перешел в Близнецы, и вы получаете щедрую награду. Юпитер во Льве также дает вам необходимый импульс.

Скорпион

Пока Уран находился в Тельце, вы получали удар за ударом и сталкивались с таким количеством потрясений, что хватило бы на теленовеллу. Поэтому вы будете рады узнать, что этот кармический цикл официально закончился. Теперь, когда Уран находится в Близнецах, а Юпитер – во Льве, вам повезет в любви. Это ваш шанс построить здоровые и крепкие отношения.

Водолей

За последние восемь лет вы пережили множество предательств, которые были очень болезненными. Друзья и партнеры предавали вас и подрывали ваше доверие. Вы можете выдержать лишь определенное количество душевных страданий, поэтому хорошо, что ваша жизнь наконец-то налаживается. Честные, преданные и глубоко лояльные люди придут на смену годам эмоционального хаоса и предательств.

Лев

Последние восемь лет были эмоциональными. От неудач в отношениях до застоя в карьере – жизнь была полна трудностей. Теперь вас ждет награда за страдания. На самом деле, с Юпитером в вашем знаке вы вступаете в один из самых удачных периодов вашей жизни. Вы наконец-то сможете быстро продвинуться по карьерной лестнице так, как никогда раньше. Не позволяйте прошлым разочарованиям помешать вам преуспеть сейчас.

Ранее были названы три знака зодиака, жизнь которых резко улучшится.

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Аксинья Титова
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