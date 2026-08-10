Три знака зодиака вступят в новую эру перемен уже завтра

11 августа 2026 года для трех знаков зодиака может начаться период важных перемен, сообщает Zakon.kz.

Астрологи связывают это с тригоном Марса к Северному узлу – аспектом, который, согласно астрологической трактовке, усиливает решительность, помогает действовать смелее и замечать новые возможности. Об этом пишет издание YourTango.

Этот день может стать особенно важным для тех, кто давно собирался изменить свою жизнь, но откладывал решительный шаг. Астрологи считают, что сейчас стоит меньше сомневаться и больше действовать.

Овен

Овны почувствуют прилив уверенности и энергии. Марс является управителем этого знака, поэтому его гармоничный аспект с Северным узлом может усилить стремление Овнов добиваться желаемого.

11 августа представителям знака стоит обратить внимание на цели, которые кажутся им особенно важными. По мнению астрологов, уверенность в собственных силах поможет Овнам сделать шаг навстречу новым возможностям.

Рак

Раков может ожидать неожиданная возможность – 11 августа обстоятельства могут подтолкнуть представителей знака к важному решению или новому начинанию.

Главное – не потратить слишком много времени на сомнения. Если появится шанс, который действительно кажется многообещающим, астрологи советуют его рассмотреть и не бояться действовать.

Водолей

Водолеи могут оказаться перед выбором: продолжать планировать или наконец перейти к действиям. Представители этого знака часто предпочитают самостоятельно создавать возможности, и 11 августа такая стратегия может оказаться особенно эффективной.

Астрологи советуют Водолеям не откладывать идеи, способные привести к серьезным изменениям. Если давно задуманное дело кажется перспективным, стоит сделать первый шаг и не ждать идеальных обстоятельств.

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