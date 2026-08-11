Как авторизоваться на обновленном eGov.kz – инструкция

На днях в Казахстане запустили обновленную версию портала Электронного правительства eGov.kz. Казахстанцам объяснили, как теперь можно войти в личный кабинет на портале, сообщает Zakon.kz.

Авторизоваться на eGov.kz можно двумя способами:

По QR-коду – отсканируйте код и подтвердите вход через приложение eGov Mobile.

– отсканируйте код и подтвердите вход через приложение eGov Mobile. С помощью ЭЦП – введите ЭЦП на портале, затем подтвердите вход кодом из eGov Mobile. Нет доступа к приложению? Запросите код по SMS с номера 1414.

В правом верхнем углу нажмите кнопку "Войти" и затем выберите один из перечисленных выше способов входа, какой удобнее.

Важно. Перед выбором входа с помощью ЭЦП убедитесь, что у вас на компьютере запущена программа NCALayer. Кроме того, в настройках приложения eGov Mobile должны быть включены Push-уведомления, потому что после авторизации через ЭЦП появится окно для ввода кода, который придет в приложение.

Подробнее о нюансах авторизации на обновленном eGov.kz узнайте в карусели ниже.

"Оба способа защищены двухфакторной аутентификацией, что делает вашу учетную запись еще безопаснее", – отметили в eGov.

11 августа 2026 года заместитель премьер-министра – министр искусственного интеллекта и цифрового развития Жаслан Мадиев рассказал о запуске современного портала eGov 3.0. Услуги стали максимально упрощены, исключены излишние требования и шаги.