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#Спецпроекты
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537.23
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Как авторизоваться на обновленном eGov.kz – инструкция

ЦОН, центры обслуживания населения, egov, егов, цифровые документы, ЭЦП, электронная цифровая подпись, фото - Новости Zakon.kz от 11.08.2026 17:49 Фото: gov4c.kz
На днях в Казахстане запустили обновленную версию портала Электронного правительства eGov.kz. Казахстанцам объяснили, как теперь можно войти в личный кабинет на портале, сообщает Zakon.kz.

Авторизоваться на eGov.kz можно двумя способами:

  • По QR-коду – отсканируйте код и подтвердите вход через приложение eGov Mobile.
  • С помощью ЭЦП – введите ЭЦП на портале, затем подтвердите вход кодом из eGov Mobile. Нет доступа к приложению? Запросите код по SMS с номера 1414.

В правом верхнем углу нажмите кнопку "Войти" и затем выберите один из перечисленных выше способов входа, какой удобнее.

Важно. Перед выбором входа с помощью ЭЦП убедитесь, что у вас на компьютере запущена программа NCALayer. Кроме того, в настройках приложения eGov Mobile должны быть включены Push-уведомления, потому что после авторизации через ЭЦП появится окно для ввода кода, который придет в приложение.

Подробнее о нюансах авторизации на обновленном eGov.kz узнайте в карусели ниже.

"Оба способа защищены двухфакторной аутентификацией, что делает вашу учетную запись еще безопаснее", – отметили в eGov.

11 августа 2026 года заместитель премьер-министра – министр искусственного интеллекта и цифрового развития Жаслан Мадиев рассказал о запуске современного портала eGov 3.0. Услуги стали максимально упрощены, исключены излишние требования и шаги.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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