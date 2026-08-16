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Четыре знака зодиака найдут свой "рог изобилия" совсем скоро

Свет, медитация, духовность, фото - Новости Zakon.kz от 16.08.2026 05:31 Фото: magnific
16 августа 2026 года четыре знака зодиака привлекут к себе изобилие и удачу. Юпитер во Льве в воскресенье открывает вам путь к ним, сообщает Zakon.kz.

Как пишет издание YourTango, Лев – король зодиака, поэтому вы гордитесь собой и своими достижениями. Юпитер символизирует рост. Под влиянием этой энергии представители некоторых знаков почувствуют увеличение доходов.

Козерог

Кто-то получит доступ к финансовым ресурсам, которыми захочет поделиться. У вас состоится простой разговор, и вы расскажете о своей потребности. Эта ситуация станет возможностью помочь друг другу так, чтобы это пошло на пользу вашим отношениям. Вы открываетесь, но не просите о помощи напрямую. Если бы этого разговора не было, вы не оказались бы в том замечательном положении, чтобы получить необходимое вам изобилие.

Весы

Дружба на работе или в профессиональном сообществе может помочь вам привлечь удачу и изобилие. С Юпитером во Льве у вас есть шанс расширить свое влияние, помогая людям. Ваши навыки общения настолько хороши, что другие чувствуют себя неловко, если не платят вам за ваши знания и опыт. Вы выделяетесь из толпы без особых усилий. Юпитер не только помогает вам завоевать популярность среди людей, нуждающихся в вашей помощи, но и расширяет ваше влияние в социальных сетях.

Рак

Вы привлечете изобилие и удачу, инвестируя в то, что уже приносило вам прибыль. Юпитер в Льве активирует ваш сектор денег, и сегодня вы можете найти что-нибудь интересное, например, что-нибудь на продажу в комиссионке или при осмотре вещей дома. Возможно, у вас есть скрытый талант, который, как вы знаете, мог бы приносить вам доход, если бы вы превратили его в хобби.

Овен

Вы обретете изобилие и удачу благодаря занятиям, которые позволяют вам проявлять творчество. Вы любите пробовать что-то новое; вам нравится мыслить нестандартно. Юпитер в Льве особенно благоприятен для вас, и вы не боитесь рисковать, чтобы проверить свои силы. Вы пробуете сделать то, что планировали весь год. И это срабатывает. Это день, когда вы получаете удовольствие от зарабатывания денег.

Ранее астрологи предрекли успех трем знакам зодиака.

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Аксинья Титова
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