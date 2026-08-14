"Неделя везения": астрологи предрекли успех трем знакам зодиака

На неделе, с 17 по 23 августа, финансовый успех ждет представителей трех знаков зодиака. В период между затмениями вам следует быть осторожными во всем, включая свои деньги, сообщает Zakon.kz.

Как пишет YourTango, сезон Девы начинается 22 августа, помогая вам быть более практичными и принимать взвешенные решения для достижения ваших целей .

Предстоящая неделя предшествует затмению в знаке Рыб в конце месяца, поэтому вам необходимо поддерживать темп. Это не значит, что нужно спешить. Просто поймите, что все, включая вас самих, еще находится в процессе.

Овен

Вы часто зацикливаетесь на мысли, что успех – это дело одного человека, но это не так. 18 августа, когда Северный узел в Водолее соединится с ретроградным Хироном в Тельце, вам напоминают о необходимости искать поддержки. Эта энергия поможет вам преодолеть страхи, связанные с деньгами, и повысит вашу самооценку. Не стесняйтесь обращаться к тем, кому вы доверяете, если вам нужна помощь или финансовый совет. Когда вы впускаете других в свою жизнь, вы создаете пространство для новых возможностей.

Весы

Сосредоточьтесь на реальности. Первая четверть Луны в Скорпионе восходит 20 августа, побуждая вас сосредоточиться на реалиях вашей финансовой жизни. Луна сильно влияет на ваше самочувствие, поэтому важно сохранять спокойствие в это время. Пересмотрите свой бюджет и финансы, чтобы убедиться, что вы не упускаете важных деталей. Хотя принятие реальности крайне важно, не следует зацикливаться на страхах. Скорпион часто пробуждает темную энергию, которая не всегда реальна, даже если кажется, что это так.

Лев

Благодаря сильному влиянию планет в вашем знаке вы переживали период высокой энергии. Это помогло вам действовать и добиваться прогресса в финансовой жизни. Однако теперь вам нужно сосредоточиться на создании баланса. Сезон Девы начинается 22 августа, напоминая вам о необходимости уделять внимание деталям вашей финансовой жизни. Это может показаться замедлением темпа, но на самом деле это поможет вам продвинуться дальше. Не торопитесь и рассмотрите все возможности.

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