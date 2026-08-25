Можно лежать и тратить калории: врач объяснил почему

Нейрогастроэнтеролог Андрей Симаков рассказал, что даже в покое организм человека тратит больше тысячи килокалорий, прежде всего на обогрев собственного тела, сообщает Zakon.kz.

Мужчина весом около 80 килограммов в покое может тратить примерно 1 700-1 800 ккал в сутки. Об этом Gazeta.ru рассказал нейрогастроэнтеролог Андрей Симаков. У женщины весом около 55 килограммов показатель обычно ниже – около 1 300-1 400 ккал. Если человек больше двигается, к этой цифре добавляют поправку на активность.

Вес тоже сказывается на расчете. Чем больше масса тела, тем больше энергии нужно даже в покое. Например, если мужчина весит 140 килограммов, то расход в покое уже может быть 2 600-2 700 ккал.

"Считается, что в холодное время года калории сгорают заметно быстрее. Это не совсем так. Чтобы расход сильно увеличился, человек должен именно мерзнуть, долго находиться на улице, жить в холодных условиях или быть плохо одетым. Но большинство людей живут в квартирах и домах, где работают батареи", – сказал врач.

Примерный расход в покое считают по формулам, где важны пол, возраст, вес, возраст. У молодых людей расход калорий может быть немного выше, поскольку организм еще недавно завершил процессы роста. После 30 лет показатель может снижаться, но заметное падение скорости обмена чаще начинается уже после 60 лет.

"Более ощутимое снижение, по статистике, начинается в пенсионные годы", — отметил врач.

Но не стоит думать, что день без физической активности полезен. Специалист отметил, что движение, прогулки и физическая работа заметно увеличивают итоговую цифру.

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