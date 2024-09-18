Казахстанский комик объяснил, почему мужчины любят лежать на диване

Семейная жизнь полна сюрпризов и открытий. Не секрет, что на многих женщин лежащий на диване взрослый мужчина действует, как красная тряпка на быка. Стендап-комик Галым Калиакбаров решил приоткрыть одну из тайн и рассказал про привязанность мужчины к отдыху на диване, сообщает Zakon.kz.

Юморист озвучил свой монолог, лежа, конечно же, на диван, и разместил видео на странице в Instagram.

"Одна из вещей, которую я понял за 11 лет брака, это то, что мужчине нельзя просто так лежать на диване. Ты должен быть чем-то занят. К примеру, если я просто лежу, то жена подходит и говорит: "Что лежишь? У тебя вещи валяются". Галым Калиакбаров

Далее он рассказал о своей реакции на отдых супруги.

"А если она днем уснула, то я нормально это воспринимаю. Лежи, спи, сколько хочешь. Женщины, возможно, это вас удивит. Но мужчине иногда нужно полежать на диване. Это его диван. Он как-будто заряжает его". Галым Калиакбаров

Пользователи Сети оценили по достоинству ролик. В особенности женщины, которые также с юмором подчеркнули: "Не только мужу, но и детям. Никому нельзя просто так лежать на диване".

Просто кидайте в нее портмоне и лежите себе дальше.

Женщина – она лежит, а мужчина валяется. Разные вещи.

Мы такие. Когда муж лежит – это невыносимо.

Это потому, что у женщин дел полно. Ты должен помогать, а не лежать... очень раздражает.

Я начинаю нервничать, когда он лежит на диване. Теперь буду давать ему лежать спокойно по полчаса, хватит?

Крик души всех мужчин.

Так она, если легла, то она спит, а не просто лежит.

Не могу смотреть на лежачего мужа. Иногда прошу уйти и полежать в машине. Так спокойнее делать делать по дому, – отмечают подписчицы.

Неделю назад Калиакбаров разместил другое шуточное видео, а точнее, видеоурок для мужчин на тему "Как чинить что-то дома".