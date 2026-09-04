Не передавая свою ЭЦП: как руководителю делегировать права сотруднику

В пресс-службе АО "Национальные информационные технологии" (НИТ) сегодня, 4 сентября 2026 года, казахстанцам подробно рассказали, как делегировать права сотруднику на подписание документов, сообщает Zakon.kz.

Специалисты подчеркивают, что руководитель организации может делегировать сотруднику права на подтверждение заявок работников на получение электронной цифровой подписи (ЭЦП) и отзыв сертификатов.

Это удобно, если в организации регулярно поступают заявки на получение ЭЦП.

После делегирования сотрудник сможет выполнять эти действия самостоятельно, используя свою ЭЦП, без передачи ЭЦП руководителя.

Важно : ключи ЭЦП и пароли к ним нельзя передавать другим лицам.

Пошаговую инструкцию смотрите в карусели, представленной ниже.

Немного ранее к казахстанцам обращались с важной информацией из-за участившихся случаев мошенничества с якобы продлением ЭЦП.