Финансовые сюрпризы и неожиданные встречи: гороскоп на воскресенье

6 сентября может принести неожиданности в деньгах, новые знакомства и перемены в планах. Одним знакам звезды советуют чаще обращаться за поддержкой, другим – не упускать возможности и осторожнее относиться к тратам, сообщает Zakon.kz.

Овен (21 марта – 19 апреля)

Сегодня сила Овна – в близких людях, готовых его поддержать. Если он обратится за поддержкой к родственникам и друзьям, то получит от них помощь даже больше, чем ожидал. Впрочем, решение проблем – лишь одна из возможностей этого дня. Любое дело, которое Овен сегодня затеет со своими близкими, принесет ему не только радость, но и, возможно, конкретную пользу. Устройте дружескую вечеринку или просто соберитесь в кругу семьи. Будьте искренни с теми, кто вам дорог, и они во всем пойдут вам навстречу.

Телец (20 апреля – 20 мая)

Сегодня Телец может то и дело ловить на себе недоуменные взгляды: его неорганизованность будет написана у него на лице. Ну а если по лицу это будет не видно, она уж точно проявится в его противоречивых поступках и размышлениях о том, как ему лучше поступить. Телец сегодня полон деятельной энергии, так что не заметить его метаний окружающим будет просто невозможно! Придется потерпеть, пока Телец не приведет свои растрепанные мысли и чувства в порядок.

Близнецы (21 мая – 20 июня)

Сегодня Близнецов ждет сюрприз – в первую очередь, в финансовом плане. Как и любой сюрприз, он не обязательно должен быть со знаком «плюс». Начать с того, что Близнецы вообще не будут склонны заниматься деньгами, однако обстоятельства потребуют внимания к ним: в течение дня Близнецы могут и найти, и потерять. Премия, прибыль, отданный долг, проигрыш или ненужная покупка – Близнецам стоит приготовиться к любым неожиданностям и быть осторожнее с тратами, чтобы не остаться внакладе.

Рак (21 июня – 22 июля)

Сегодня Рак может стать законодателем тенденций. Его энергичность, общительность и жизнелюбие обеспечат ему внимание окружающих, которые будут жадно ловить его слова. Рак готов заразить энтузиазмом кого угодно, делясь со слушателями свежими идеями и планами и вдохновляя их на новые дела. Одежду, как у Рака, захочется носить, а озвученные им идеи – претворять в жизнь. Так что сегодня Рак без труда может заручиться поддержкой любых своих проектов и планов.

Лев (23 июля – 22 августа)

Сегодня Льву не стоит рваться на первые роли, это у него все равно не получится. Ему будет сложно проявлять инициативу, принимать решения и отстаивать свое. Если Лев захочет продвинуться вперед, то самое разумное – делать это на пару с кем-то. А еще лучше для Льва – помогать тем, кто нуждается в нем. Присоединитесь к чужому рабочему проекту, окажите поддержку близким и родным. В номинации «За лучшую вторую роль» вы сегодня добьетесь отличных результатов.

Дева (23 августа – 22 сентября)

Сегодня Дева должна приготовиться к сюрпризам! Она втайне ждала предлога, чтобы нарушить свое расписание дня, и можно не сомневаться: такой предлог у нее обязательно появится. Какие-то события, новости или люди нарушат привычное течение ее дел, заставив изменить свои планы. Впрочем, Дева не пожалеет: немного хаоса в жизни ей не повредит. Тем более что сегодня этот хаос откроет перед Девой новые дороги и новые возможности.

Весы (23 сентября – 22 октября)

Сегодня у Весов откроется талант оказываться в нужном месте в нужное время. И что самое главное – иметь дело с нужными людьми! Звезды гороскопа советуют Весам оставить в своей жизни место для новых идей и новых знакомств, пусть даже незапланированных и нежданных. Если Весы будут полностью открыты для общения, то сегодня имеют шанс встретиться с человеком, который произведет в их мировоззрении маленький переворот, заставив на многие вещи взглянуть по-новому.

Скорпион (23 октября – 21 ноября)

Сегодня социальная энергия Скорпиона достигнет пика: его энтузиазм и позитивный настрой обеспечат ему симпатии окружающих. Это отличный день для Скорпиона, чтобы привлечь на свою сторону людей: провести сложные переговоры, поставить точку в конфликте, заручиться поддержкой или просто завести приятное знакомство. Скорпион сумеет заразить собеседника своим интересом и заставит прислушаться к себе. Сегодня любая его деятельность в этом направлении практически обречена на успех.

Стрелец (22 ноября – 21 декабря)

Сегодня Стрелец в состоянии завоевать весь мир! По крайней мере, именно на это он будет настроен. Самое интересное, что его самоуверенность будет иметь под собой основу – Стрелец действительно способен сегодня на многое. Его энергия не будет знать границ, а из словарного запаса исчезнет слово «невозможно». Людям, вставшим на его пути, можно лишь посочувствовать: безжалостный Стрелец будет подобен теще из анекдота, упавшей в бассейн с крокодилами. Как говорится, ваши крокодилы, вы их и спасайте.

Козерог (22 декабря – 19 января)

Сегодня жизнь предоставит Козерогу немало счастливых шансов, однако далеко не всеми из них он сумеет воспользоваться. Дело в том, что звезды гороскопа наделяют Козерога расслабленным настроем и некоторой медлительностью – он может просто не успеть среагировать на стремительно меняющуюся обстановку сегодняшнего дня. Так что если Козерог хочет схватить за хвост свою удачу, ему следует более активно включиться в происходящее и не зевать, смотря по сторонам.

Водолей (20 января – 18 февраля)

Сегодня звезды гороскопа советуют Водолею выйти за рамки привычных ограничений и барьеров, чтобы понять – мир интереснее, чем тот искусственный мирок, в котором он день изо дня привык крутиться. Неотложные дела, рутина, быт – обычно у него нет времени на то, чтобы поднять голову и оглянуться. Сегодня у Водолея есть отличный шанс вырваться из будничной суеты, взглянув на многие привычные вещи незамутненным, свежим взглядом. Не бойтесь мечтать и экспериментировать – мечта сегодня подскажет дорогу, а внутренняя организованность не даст вам сбиться с пути!

Рыбы (19 февраля – 20 марта)

Сегодня Рыбы имеют все шансы обзавестись новыми знакомыми, поклонниками их таланта и просто попавшими под их обаяние людьми. Их энергия будет бить ключом, заставляя Рыб находиться в центре событий и нередко играть в них режиссерскую роль. Сегодня Рыбы могут на практике понять секрет талантливого организатора: не стоит тратить время на то, чтобы подобрать свой ключик к сердцу каждого. Достаточно найти универсальные ходы, которые придутся по вкусу большинству.

Гороскопы являются предсказаниями и не гарантируют определенных результатов. Все совпадения случайны.

Предсказания взяты с сайта 1001goroskop.

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