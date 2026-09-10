Деньги, карьерный рост и новые возможности: четыре знака зодиака ждет удача
Как пишет издание YourTango, Меркурий проведет в Весах 20 дней. Астрологи считают, что такое положение планеты особенно благоприятно для решения денежных вопросов и договоренностей, которые могут привести к росту благосостояния.
Дева
Представители знака начнут выше оценивать свои способности и перестанут соглашаться на недооценивание своего труда. Уверенность в себе поможет им привлечь новые возможности и добиться большего.
Рыбы
11 сентября им стоит не бояться обращаться за помощью. Необходимая поддержка может оказаться рядом, а сотрудничество будет выгодным для обеих сторон.
Козерог
В профессиональной сфере возможны позитивные изменения, которые откроют путь к более высокому заработку. Признание заслуг поможет укрепить позиции и станет основой для будущих переговоров.
Телец
Представители знака могут наконец решить вопрос, который долго мешал работе. Полезный совет или помощь со стороны позволит исправить ситуацию и приблизиться к желаемому результату.
Гороскопы являются предсказаниями и не гарантируют определенных результатов. Все совпадения случайны.
Ранее сообщалось, для кого из знаков зодиака 10 сентября начнется идеальная жизнь, рассказали астрологи.