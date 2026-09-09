Для кого из знаков зодиака 10 сентября начнется идеальная жизнь, рассказали астрологи

Три знака зодиака вступят в новую эпоху после перехода Венеры в Скорпион 10 сентября 2026 года. Астрологи считают, что этот период принесет им уверенность, удачу и позитивные перемены, сообщает Zakon.kz.

Как пишет издание YourTango, в четверг многие почувствуют себя более внимательными к происходящему вокруг. Обострится интуиция, а мелкие детали станут заметнее. Это поможет принимать более взвешенные решения и добиваться желаемого.

Переход Венеры в Скорпион, согласно астрологическому прогнозу, станет временем, когда стоит больше доверять своим инстинктам и не бояться проявлять силу характера.

Весы

Для Весов Венера в Скорпионе станет периодом, когда особенно важно отстаивать свои убеждения и не отступать от них.

Раньше представители этого знака могли слишком часто идти на компромиссы или отказываться от собственной позиции ради сохранения мира. Теперь ситуация изменится. По прогнозу, Весы почувствуют решимость и перестанут жертвовать своими интересами.

Они будут больше верить в себя и собственные идеалы. Позитивный настрой поможет Весам войти в новый этап жизни с уверенностью и реализовать задуманное.

Скорпион

Венера перейдет в знак Скорпиона 10 сентября и, как утверждают астрологи, вернет его представителям надежду и уверенность в будущем.

Скорпионы почувствуют себя увереннее и начнут чаще обращать внимание на положительные стороны происходящего. Удача может прийти через веру в собственные силы.

Этот период даст Скорпионам дополнительную энергию, которая поможет завершить начатые дела и перейти в новую эпоху. Будущее будет казаться более спокойным и радостным.

Дева

Для Дев переход Венеры в Скорпион станет неожиданным поворотом. Именно тогда, когда представители знака будут ожидать худшего, ситуация начнет меняться к лучшему.

По прогнозу, Девы вступят в новый этап, связанный с надеждой и позитивными переменами. Их тревоги были небезосновательными, однако теперь им не стоит продолжать зацикливаться на негативных сценариях. Венера в Скорпионе покажет Девам, что обстоятельства изменились. Жизнь начнет налаживаться, а многие проблемы постепенно разрешатся.

Представителей этого знака ждет период счастья и облегчения. Согласно прогнозу, могут решиться вопросы, связанные как с финансами, так и со здоровьем, после чего Девы почувствуют себя значительно спокойнее и наконец поверят, что все действительно будет хорошо.

Гороскопы являются предсказаниями и не гарантируют определенных результатов. Все совпадения случайны.

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