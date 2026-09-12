Новые возможности и важные решения: что ждет знаки зодиака в субботу

Гороскоп на 12 сентября обещает одним знакам новые возможности и удачные решения, а другим советует умерить упрямство и быть готовыми к неожиданным поворотам. День также благоприятен для общения, новых знакомств и решительных действий, сообщает Zakon.kz.

Овен (21 марта – 19 апреля)

Сегодня Овну представится возможность обдумать какое-то решение, от которого в дальнейшем будет многое зависеть. К счастью, Овен не настроен рубить с плеча, он способен тщательно взвесить все «за» и «против». Благодаря обострившимся в этот день аналитическим способностям он сумеет все продумать и предусмотреть. В результате решение, которое примет сегодня Овен, будет застраховано от ошибок.

Телец (20 апреля – 20 мая)

Сегодня Телец будет склонен демонстрировать упрямство по любому поводу. При этом попытки окружающих его образумить он может принимать в штыки. Неудивительно, что при таком категоричном настрое день способен принести Тельцу немало огорчений, хотя на самом деле никаких особенных причин для них нет. Чтобы это понять, звезды гороскопа советуют Тельцу сегодня корень любых неприятностей искать в себе, а не в других.

Близнецы (21 мая – 20 июня)

Сегодня Близнецы по отношению к своим близким и друзьям будут настроены благодушно и немного покровительственно. Им захочется заботиться о них, как о детях, опекать, помогать и предостерегать от ошибок. При всей искренности их намерений близкие люди могут быть не в восторге от того, что Близнецы учат их, как жить. Поэтому звезды гороскопа советуют Близнецам сегодня смягчать свой менторский тон, не выходя за рамки обычных дружеских советов.

Рак (21 июня – 22 июля)

Сегодня лучшее, что может сделать Рак, это провести время со своими самыми близкими и любимыми людьми – с родителями и детьми. Звезды гороскопа советуют Раку устроить для них маленький сюрприз, например, организовать небольшой праздник, поездку в планетарий или поход в кафе. Сегодня вы настроены на одну волну, ваши биоритмы совпадают, и вы имеете отличный шанс получить истинное наслаждение от общества друг друга. А заодно – завести разговор о чем-то, о чем в другое время не решались поговорить.

Лев (23 июля – 22 августа)

Сегодня во Льве проснется великий оратор. Ну, если и не великий, то хотя бы неплохой. Льву будет что сказать, и он сумеет облечь свои слова в убедительную форму, правда, в течение дня он может то и дело сталкиваться с тем, что окружающие не настроены слушать его вечно. По-настоящему найти выход эмоциям и словам Лев сможет лишь вечером, в кругу семьи и друзей. Звезды гороскопа советуют ему организовать вечеринку, на которой он сможет высказать все, что накипело у него на душе.

Дева (23 августа – 22 сентября)

Сегодня ничто не сможет заставить Деву свернуть со своего пути. Что бы она ни задумала, к какой бы цели ни шла, ее практически невозможно отвлечь или тем более сбить с толку. Из-за этого окружающим, особенно тем, кто пытается покомандовать Девой, может казаться, что она сегодня как никогда самонадеяна и упряма. На самом же деле Дева просто уверена в том, что делает, на все сто процентов. Так же как и в том, что никто не справится с любой задачей лучше нее.

Весы (23 сентября – 22 октября)

Сегодня Весы должны быть готовы к неожиданным поворотам. Впрочем, даже если они заранее спланировали этот день, от них не требуется отказаться от намеченных задач и целей. Да, сегодня их планы могут измениться, однако взамен ситуация откроет перед ними новые возможности. Если Весы проявят гибкость и не станут упрямо цепляться за старый план действий, они сумеют вовремя сориентироваться в новой обстановке и воспользоваться подарками судьбы.

Скорпион (23 октября – 21 ноября)

Сегодня Скорпион может столкнуться с неуступчивостью и резкостью окружающих, особенно коллег по работе. К счастью, сам он будет обладать гибкостью и дипломатичностью за двоих, а потому способен сгладить острые углы и погасить конфликт еще в зародыше. Вообще, дипломатичность и деликатность Скорпиона будет сегодня выгодно выделять его на общем фоне, обеспечивая ему симпатии лиц противоположного пола, друзей и даже начальства.

Стрелец (22 ноября – 21 декабря)

Сегодня Стрелец в кругу даже малознакомых людей будет чувствовать себя как рыба в воде – его социальная активность бьет ключом! Звезды гороскопа советуют ему не зацикливаться на своем привычном круге общения и разнообразить его новыми знакомствами. Чем больше новых лиц встретит Стрелец сегодня на своей дороге, тем больше шансов за то, что среди них он найдет по-настоящему интересных и нужных ему людей.

Козерог (22 декабря – 19 января)

Сегодня Козерог будет настроен упорно, как никогда, добиваться своего и будет нацелен только на победу! Даже если в каком-то деле он потерпел крах, Козерог будет повторять попытки снова и снова, пока не достигнет успеха. Время принятия решений прошло, сегодня Козерогу необходимо действовать. Звезды гороскопа говорят, что против его напора не устоит ни одна крепость. Правда, чем серьезнее стоящая перед Козерогом цель, тем дольше продлится ее осада.

Водолей (20 января – 18 февраля)

Сегодня Водолею полезно немного побыть в роли гуру, поэтому звезды гороскопа советуют ему провести этот день в кругу людей, младших по возрасту, ниже по статусу или уровню профессионализма. Другими словами – в кругу тех, кто будет настроен выслушивать поучительные истории Водолея и даже сможет извлечь из них практическую пользу. Сегодня это благотворно скажется и на самом Водолее, и на его слушателях, которым Водолей способен дать действительно ценные советы.

Рыбы (19 февраля – 20 марта)

Сегодня Рыбы в любом деле будут настроены по-боевому. День не склоняет их браться за мелкие проекты, и скорее всего, Рыбы будут одержимы претворением в жизнь глобальных, амбициозных замыслов. Даже если не все будет складываться гладко, это их не смутит: Рыбы видят цель, готовы к трудностям и знают, что их не заставят свернуть с пути. Сегодня слова «хочу» и «могу» для Рыб – синонимы, и горе тем людям, которые это не поймут.

Гороскопы являются предсказаниями и не гарантируют определенных результатов. Все совпадения случайны.

Предсказания взяты с сайта 1001goroskop.

Ранее астрологи рассказали, что три знака зодиака ждут счастливые перемены с 14 сентября.